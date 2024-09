Communiqué de presse France : Sanofi devient membre fondateur de la Fondation de l’Université Paris-Saclay et apporte son soutien financier dans le cadre d’une convention de mécénat

Sanofi devient membre fondateur de la Fondation de l’Université Paris-Saclay et apporte son soutien financier dans le cadre d’une convention de mécénat

Paris, le 24 septembre 2024. Sanofi et l’Université Paris-Saclay ont signé une convention de mécénat avec la Fondation de l’Université Paris-Saclay. D’une valeur d’un million d’euros sur quatre ans, ce financement bénéficiera notamment à deux projets de la Fondation de l’Université Paris-Saclay. Un premier projet ambitionne de faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies rares et respiratoires et un deuxième projet a pour objectif de lutter plus efficacement contre la falsification de médicaments.

Ce mécénat, qui fait de Sanofi un membre fondateur de la Fondation de l’Université Paris-Saclay, s’inscrit dans la continuité des interactions de Sanofi avec le pôle Paris-Saclay du Grand Paris dont l’université était également membre fondateur et qui avaient mené à la création en février 2022 du Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) pour accélérer la lutte contre le cancer.

Audrey Duval

Présidente, Sanofi France

« Nous sommes très fiers de nous associer une fois de plus avec l’Université Paris-Saclay, cette fois autour de ce mécénat, qui est une opportunité unique de mettre les expertises pluridisciplinaires de nos équipes en synergie autour de thématiques communes qui nous sont chères, que ce soit la recherche de nouveaux traitements, comme la lutte contre leur falsification.»

Un premier projet porté par la Fondation de l’Université Paris-Saclay ambitionne de faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies rares et respiratoires. En collaboration avec INSPIRE - The Breath Institute, les équipes digitales et de développement clinique de Sanofi travailleront à identifier de nouveaux biomarqueurs par le biais des essais cliniques, et des mécanismes biologiques et les voies qui conduisent à des profils de maladies différentes (progression, réponse, gravité, etc.).

Les travaux porteront notamment sur la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ainsi que sur le développement et l’utilisation de méthodes computationnelles générales pour analyser les données collectées.

Un deuxième projet vise à lutter contre la falsification de médicaments. Ce projet est opéré par des équipes de la Faculté de médecine et de la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay en collaboration avec le Global Institute for Standards & Expertise against Fake Medicine (GISEFAM), un consortium transdisciplinaire européen et transatlantique. Les équipes de Sanofi et du GISEFAM unieront leurs forces et leurs expertises avec pour objectif d’améliorer leur efficacité sur :

la traçabilité à travers le monde des flux de falsification et de la chaîne de production par la collecte d’informations ciblées ;

l’innovation en matière de protection industrielle des produits ;

la gestion de la chaîne complète des données de faux médicaments à travers le monde par des méthodes d’analyses performantes ;

le développement de méthodes innovantes d’authentification pour identifier les contrefaçons.

Patrick Duvaut

Président, Fondation de l’Université Paris-Saclay

« Le groupe Sanofi incarne parfaitement l'ADN d'excellence pluridisciplinaire. Pour l'Université Paris-Saclay, elle-même à la pointe des meilleures recherches mondiales en médecine et en pharmacie, c'est un atout exceptionnel de le compter comme l'un des piliers fondateurs de la Fondation dans le développement des nouveaux paradigmes de la santé augmentée pour tous, via le mécénat et la philanthropie. »

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. A travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

À propos de l’Université Paris Saclay

Née de la volonté conjuguée d’universités, de grandes écoles et d’organismes de recherche, l’Université Paris-Saclay compte parmi les grandes universités européennes et mondiales, couvrant les secteurs des Sciences et Ingénierie, des Sciences de la Vie et Santé, et des Sciences Humaines et Sociales. Sa politique scientifique associe étroitement recherche et innovation, et s’exprime à la fois en sciences fondamentales et en sciences appliquées pour répondre aux grands enjeux sociétaux. Du premier cycle au doctorat, en passant par des programmes de grandes écoles, l’Université Paris-Saclay déploie une offre de formation sur un large spectre de disciplines, au service de la réussite étudiante et de l'insertion professionnelle. Elle prépare les étudiants à une société en pleine mutation, où l’esprit critique, l’agilité et la capacité à renouveler ses compétences sont clés. L’Université Paris-Saclay propose également un riche programme de formations tout au long de la vie. Située au sud de Paris sur un vaste territoire, l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique favorisant à la fois sa visibilité internationale et des liens étroits avec ses partenaires socio-économiques - grands groupes industriels, PME, start-up, collectivités territoriales, associations...

