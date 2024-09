Equifax Canada rapporte une hausse de la fraude dans le secteur de l’automobile

– Fraude dans le secteur de l’automobile attribuable au vol d’identité et aux demandes de crédit falsifiées : une préoccupation importante pour les entreprises et les consommateurs –

TORONTO, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada signale que même si la fraude liée aux demandes de crédit est à la baisse dans certains secteurs, les prêteurs automobiles constatent une recrudescence des fraudes. Selon de nouvelles données d’Equifax Canada, la fraude automobile a augmenté de 54 % par rapport à l’année précédente et est largement attribuable aux demandes de crédit falsifiées et aux vols d’identité. L’Ontario a connu la hausse la plus importante des taux de fraude automobile, les taux ayant doublé depuis le deuxième trimestre de 2023.



De plus, la fraude de première partie (incidents où l’emprunteur utilise sciemment ses renseignements personnels pour commettre un acte frauduleux) demeure le type de fausse déclaration le plus répandu dans le secteur de l’automobile. « La fraude dans le secteur automobile est un point sensible important pour les entreprises et les consommateurs, souligne Carl Davies, chef de la prévention de la fraude et du vol d’identité chez Equifax Canada. Les consommateurs qui choisissent de falsifier leurs revenus, leur emploi et leurs renseignements financiers pour obtenir du crédit sont une préoccupation croissante pour les prêteurs. Cette supercherie peut procurer des gains financiers à court terme au consommateur, mais elle peut certainement entraîner des conséquences à long terme, comme des refus de prêt, des dommages au crédit et des implications juridiques. »

Fraude d’identité synthétique

Dans l’ensemble, la proportion de vols d’identité dans les demandes de crédit continue d’augmenter : 48,3 % de toutes les demandes frauduleuses ont été signalées comme des fraudes d’identité au deuxième trimestre de 2024, comparativement à 42,9 % au deuxième trimestre de 2023, selon les données d’Equifax Canada. Bien que la proportion de fraudes fondées sur la véritable identité soit demeurée la même (39,4 %), il y a eu une augmentation de la fraude d’identité synthétique, une forme de fraude qui consiste à combiner des données réelles et fictives pour créer de nouvelles identités. L’incidence de la fraude d’identité synthétique est passée de 2,8 % au deuxième trimestre de 2023 à 8 % au deuxième trimestre de 2024.

« L’augmentation des cas de fraude fondée sur la véritable identité et de fraude d’identité synthétique souligne la nécessité d’améliorer la détection des fraudes sur les plateformes numériques, où ces crimes sont de plus en plus fréquents, ajoute Carl Davies. L’augmentation des transactions numériques a permis aux fraudeurs d’exploiter plus facilement les faiblesses des mesures actuelles de prévention de la fraude. »

Autres tendances notables

Fraude d’identité : Les consommateurs âgés ayant un pointage de crédit élevé sont de plus en plus ciblés. Quelque 40 % des cas de fraude d’identité par des tiers concernaient des victimes dont le pointage de crédit était supérieur à 800 (ce qui est considéré comme excellent), et 76 % de ces consommateurs n’avaient pas d’arriérés dans leur dossier de crédit.



Les consommateurs âgés ayant un pointage de crédit élevé sont de plus en plus ciblés. Quelque 40 % des cas de fraude d’identité par des tiers concernaient des victimes dont le pointage de crédit était supérieur à 800 (ce qui est considéré comme excellent), et 76 % de ces consommateurs n’avaient pas d’arriérés dans leur dossier de crédit. Fraude hypothécaire : À l’échelle du Canada, les taux de fraude hypothécaire ont diminué de 16,3 % par rapport à l’année précédente. L’Alberta est la seule exception; la fraude hypothécaire est en hausse et implique souvent des documents falsifiés sur les revenus et l’emploi.



À l’échelle du Canada, les taux de fraude hypothécaire ont diminué de 16,3 % par rapport à l’année précédente. L’Alberta est la seule exception; la fraude hypothécaire est en hausse et implique souvent des documents falsifiés sur les revenus et l’emploi. Fraude liée au dépôt : La fraude liée au dépôt, qui se produit lorsque des transactions ou des paiements frauduleux sont effectués dans des comptes récemment ouverts, a également connu une forte augmentation, passant de 27,4 % de la fraude de première partie au deuxième trimestre de 2023 à 41,2 % au deuxième trimestre de 2024. Une grande partie de la hausse était attribuable au secteur des télécommunications.

À mesure que les fraudeurs adaptent et peaufinent leurs tactiques, il est important que les entreprises et les consommateurs demeurent vigilants en utilisant des outils de protection contre le vol d’identité qui peuvent détecter rapidement la fraude grâce à des alertes en temps opportun sur les changements apportés aux dossiers de crédit. La prévention efficace de la fraude comprend la vérification des identités, la contre-vérification des documents financiers et la connaissance des tendances régionales en matière de fraude – des mesures clés qui peuvent aider à atténuer la menace croissante de fraude pour les consommateurs et les entreprises du Canada.

