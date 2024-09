Tabnine présente les premiers agents IA qui développent et valident de manière autonome du code pour Atlassian Jira

TEL AVIV, Israël, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine , à l’origine de la catégorie des assistants de codage IA, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de deux nouveaux agents IA intégrés de façon transparente à Atlassian Jira pour transformer la manière dont les équipes logicielles approchent les tâches de développement et de maintenance, dont les noms sont : Jira Implementation Agent et Jira Validation Agent.

Présenté en mai 2024 pour la première fois, Tabnine est le premier assistant de codage IA à offrir une intégration complète avec Jira et le premier à proposer des agents IA capables de passer du "Ticket au code" accessibles au public. Désormais avec un simple clic, les clients Tabnine peuvent implémenter un ticket Jira (qu’il s’agisse d’une story, d’un bug, d’une tâche ou d’une sous-tâche), générant automatiquement du code à partir des exigences définies dans ce ticket. De plus, les développeurs ont la possibilité par la suite d’utiliser Jira Validation Agent de Tabnine pour s’assurer que le code sélectionné, qu’il soit généré par un humain ou pour par une IA, répond aux spécifications d’un ticket dans Jira, Tabnine offrant des feedbacks instantanés et des suggestions de code lorsque des ajustements sont nécessaires.

Brandon Jung, VP Ecosystème chez Tabnine a déclaré : « Nous sommes fiers d’être à la tête d’une nouvelle évolution de l’IA dans le développement de logiciels, rendue possible grâce à la collaboration d’ingénieurs humains et d’agents IA très performants pour rationaliser l’ensemble du cycle de vie du développement de logiciels ». Il a également ajouté : « En offrant aux développeurs non seulement les meilleurs outils IA de développement logiciel mais également une plateforme approuvée par les DSI et les RSSI pour sa confidentialité et son adaptabilité spécifique à l’entreprise, Tabnine aide les équipes d’ingénieurs matures à créer des applications de meilleure qualité plus rapidement et porteuses de plus de confiance. »

Ces nouveaux agents renforcent encore la capacité éprouvée de Tabnine à automatiser plus de 50 % du code et des artefacts pour les développeurs. Offrant une confidentialité inégalée et une protection complète contre les risques juridiques, les Agents IA de Tabnine respectent la politique de non conservation des données de l’entreprise pour toutes les informations auxquelles ils ont accès par l’intermédiaire de Jira.

Les aptitudes des nouveaux agents Tabnine Jira sont les suivantes :

: configuration simple avec Jira, respectant toutes les autorisations des utilisateurs et garantissant que seuls les tickets assignés sont accessibles. Configuration adaptée à Enterprise : disponible sans frais supplémentaire pour les clients Tabnine Pro et Enterprise, avec déploiement contrôlé par l’administrateur pour les clients Enterprise.



Les agents automatisés se reposent sur les avancées récentes de Tabnine en matière d’IA, notamment l’ agent de Test IA et l’ agent d’intégration , en automatisant certaines des tâches les plus importante mais également les plus chronophages.

Pour obtenir des informations plus détaillées ainsi que pour voir les démonstrations qui expliquent comment connecter Tabnine à Jira, comment implémenter un ticket dans Jira et bien plus encore, lisez le blog Tabnine ici .

À propos de Tabnine

Tabnine aide les équipes de développement de toute taille à utiliser l’IA pour accélérer et améliorer le cycle de vie du développement logiciel. En tant que premier assistant de codage IA, Tabnine a été utilisé par des millions de développeurs à travers le monde pour améliorer la qualité du code et le bien-être des développeurs grâce à l’IA générative. Contrairement à d’autres assistants de codage, Tabnine est l’IA que vous contrôlez ; elle est largement personnalisée pour votre équipe d’ingénierie, elle est privée et sécurisée (fonctionnant facilement dans vos environnements contrôlés), ne stocke ni ne s’entraîne sur le code de votre entreprise ou sur les données des utilisateurs, et propose des modèles exclusivement entraînés sur du code open-source et des licences permissives pour éliminer les risques liés à la propriété intellectuelle. Pour en savoir plus, visitez tabnine.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact

press@tabnine.com