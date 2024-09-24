Bitget 推出适用于 USDT-M 期货的多元资产保证金模式 (Multi-Asset Margin Mode)，提升资本效率

维多利亚，塞舌尔, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget 是领先的加密货币交易所和 Web3 公司，该公司宣布推出 多元资产模式的 USDT-M 期货 ，自 2024 年 9 月 23 日下午 4 时 (东八区时间，UTC+8) 起，所有用户均可使用。 通过这项新功能，用户可以使用非 USDT 资产作为保证金来进行 USDT 保证金期货交易，从而更灵活有效地运用资金。

在单一资产保证金模式下，仅可使用 USDT 作为抵押品，而在多元资产保证金模式下，用户可利用多种加密货币进行 USDT-M 期货交易。 Bitget 的多元资产保证金模式现已支持比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、SOL、XRP、PEPE、USDC、BGB 和 USDT 作为抵押品。 这意味着用户可以直接利用现有资产进行保证金交易，而无需将其转换为 USDT。 Bitget 将随着市况变化而不断更新所支持的资产列表，为用户提供更多交易选择。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“在Bitget，我们致力提供满足用户多元化需求的顶级交易解决方案。 推出多元资产保证金模式，是提升用户交易体验的重要一步，让他们能够尽可能充分利用资产，同时更灵活地管理投资组合。 这仅仅是我们正在实施的众多创新举措之一，旨在改善交易体验，并为我们不断扩大的全球社群提供安全、高效的解决方案。”

用户只需按照几个步骤简单操作，即可在 Bitget 平台上使用多元资产保证金模式。 首先，在交易页面的保证金部分，将保证金模式更改为多元资产。 然后，将加密货币从现货账户转入 USDT-M 期货帐户作为保证金，用户可以根据自己的风险承受能力和交易策略调整杠杆。

作为最大的加密货币衍生品交易平台之一，Bitget 以其高流动性、费用低和稳定性而闻名，支持超过 300 种加密货币。 在比特币等主要资产的期货交易量方面， Bitget 一直稳居业界前两名。 此外，为了帮助用户以更智能的方式进行交易，Bitget 支持衍生品市场的跟单交易和人工智能机器人等工具，优化交易策略和实现交易操作自动化。

通过这种新模式，用户无需变卖套现或转换其偏好的加密货币即可进行交易，从而提高了用户资本的利用效率。 Bitget 一贯致力于持续创新，满足大众对更灵活的衍生品的需求，协助 4,500 万用户在快速发展的市场中管理投资组合并实现多元化。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是世界领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 100 多个国家和地区的 4,500 多万名用户，通过其开创性的复制交易功能和其它交易解决方案，致力于让用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人接受加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队成员)。

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