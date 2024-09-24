Bitget 推出適用於 USDT-M 期貨的多元資產保證金模式 (Multi-Asset Margin Mode)，令資金運用更有效率

維多利亞，塞舌爾, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget 是頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司，現欣然宣布推出 多元資產模式的 USDT-M 期貨 ，自 2024 年 9 月 23 日下午 4 時正 (東八區時間，UTC+8) 起，可供所有用戶使用。 憑著這項新功能，用戶可以使用非 USDT 資產作為保證金來進行 USDT 保證金期貨交易，從而更靈活有效地運用資金。

在單一資產保證金模式下，用戶僅可使用 USDT 作為抵押品，而在多元資產保證金模式下，則可利用多種加密貨幣進行 USDT-M 期貨交易。 Bitget 的多元資產保證金模式現已支援比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH)、SOL、XRP、PEPE、USDC、BGB 和 USDT 作為抵押品。 這意味著用戶可以直接利用現有資產進行保證金交易，而無需將其轉換為 USDT。 Bitget 將隨著市場環境變化而不斷更新所支援的資產列表，為用戶提供更多交易選擇。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「Bitget 致力提供滿足用戶多元化需要的頂級交易解決方案。 推出多元資產保證金模式是增強用戶交易體驗的重要一步，讓他們能夠盡可能充分利用資產，同時更靈活地管理投資組合。 這僅僅是我們正在實施的眾多創新舉措之一，旨在改善交易體驗，並為我們不斷擴大的全球社群提供安全、高效率的解決方案。」

用戶只需按照幾個步驟簡單操作，即可在 Bitget 平台上使用多元資產保證金模式。 首先，在交易頁面的保證金部分，將保證金模式更改為多元資產。 然後，用戶將加密貨幣從現貨帳戶轉入 USDT-M 期貨帳戶作為保證金，便可以根據自己的風險承受能力和交易策略調整槓桿。

作為最大的加密貨幣衍生品交易平台之一，Bitget 以其高流動性、低費用和穩定性而聞名，支援超過 300 種加密貨幣。 在比特幣等主要資產的期貨交易量方面， Bitget 一直位居業界前兩名。 此外，為了幫助用戶以更具智能的方式進行交易，Bitget 支援衍生品市場的跟單交易和人工智能機器人等工具，從而優化交易策略和實現交易操作自動化。

有了這種新模式，用戶無需變賣套現或轉換他們偏好的加密貨幣亦可進行交易，從而提高了用戶資金的使用效率。 Bitget 一貫致力持續創新，滿足大眾對更靈活衍生品的需要，協助 4,500 萬用戶能夠在快速發展的市場中管理投資組合並實現多元化部署。

如欲了解有關 Bitget 多元資產保證金模式的詳情，請前往 此處 。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 和 Ilkin Aydın (國家排球隊成員)。

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