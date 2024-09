Bavarian Nordic modtager USD 63 mio. fra den amerikanske regering for produktion og levering af yderligere koppe- og mpoxvacciner

Kontrakten vil øge lageret af råvaccine samt sikre leverancer af yderligere frysetørrede vacciner

Leverancer er planlagt i 2025 og senere

KØBENHAVN, Danmark, 24. september 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har modtaget en ny ordre på USD 63 mio. fra Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del af Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) ved U.S. Department of Health and Human Services (HHS), til produktion af ny råvaccine samt frysetørrede JYNNEOS® koppe- og mpoxvacciner.

Råvaccinen, der udgør størstedelen af kontrakten, vil bidrage til at genopfylde lageret, der blev anvendt til produktionen af vacciner i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022. Genopfyldning af lageret af råvaccine er nødvendig for at kunne opfylde selskabets eksisterende kontrakt på levering af en næste-generation frysetørret udgave af vaccinen til USA’s koppevaccineberedskab. Desuden omfatter den nye kontrakt produktion af

1 million doser frysetørret vaccine, som vil trække på lageret af råvaccine.

Mens råvaccinen forventes produceret næste år, med forbehold for internationale ordrer, der er nødvendige for at imødekomme det igangværende mpox-udbrud, vil leverancerne af de frysetørrede vacciner ske i 2026.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Som mangeårig partner med den amerikanske regering bifalder vi deres stærke lederskab med hensyn til at sikre den langsigtede tilgængelighed af vacciner til det offentlige beredskab. Denne kontrakt vil bidrage yderligere til indgåede ordrer inden for vores forretningsområde for beredskabsvacciner i 2025 og frem, og bekræfter nok engang MVA-BN som den ledende koppe-/mpoxvaccine. Det igangværende mpox-udbrud er en påmindelse om, hvor sårbart det internationale samfund er over for infektionssygdomme, og vi er dedikerede til at hjælpe alle regeringer og organisationer, ikke kun i den aktuelle sundhedskrise, men også fremadrettet for at sikre lige adgang til vores koppe-/mpoxvaccine."

Om vores kontrakter med den amerikanske regering

Bavarian Nordic har samarbejdet med den amerikanske regering siden 2003 om udvikling, produktion og levering af en ikke-replikerende koppevaccine med henblik på at sikre, at alle befolkningsgrupper kan beskyttes mod kopper og mpox, herunder også personer med et svækket immunforsvar, der er i høj risiko for alvorlige bivirkninger fra de traditionelle koppevacciner, der baserer sig på replikerende vacciniavirus. Vaccinen blev godkendt i 2019 af FDA under navnet JYNNEOS® til brug både mod kopper og mpox.

Før godkendelsen havde Bavarian Nordic leveret i alt næsten 30 mio. doser af til USA, hvoraf størstedelen er blevet leveret under reglerne for nødanvendelse, men doserne er nu udløbet.

BARDA har støttet udviklingen af en ny frysetørret udgave af vaccinen med længere holdbarhed, som skal erstatte det nuværende lager. I 2017 modtog Bavarian Nordic en 10-årig kontrakt på levering af frysetørrede vacciner. Under denne kontrakt har selskabet tidligere produceret råvaccine svarende til ca. 13 mio. færdige frysetørrede doser, der manglede at blive påfyldt og leveret. Produktionen af frysetørret vaccine er omfattet af en kontraktoption på USD 299 mio., hvoraf den første del på USD 119 mio. blev tildelt i 2022. BARDA’s bestilling af doser af den flydende-frosne udgave af vaccinen i 2022 til at imødekomme mpox-udbruddet har dog reduceret lageret af råvaccine, hvorfor genopfyldning heraf er nødvendig for at kunne opfylde kontrakten på den frysetørrede udgave. Den første genopfyldningsordre blev tildelt i 2023, efterfulgt af yderligere ordrer i 2024.

Dette projekt er finansieret delvist af amerikanske offentlige midler fra HHS; ASPR; BARDA under kontrakt HHSO100201700019C.

Om koppevaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpoxvaccine som er godkendt i USA, Schweiz, Singapore og Mexico (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle voksne befolkning, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox. I EU/EØS er vaccinen desuden godkendt til unge i alderen 12-17 år.

Bavarian Nordic har været mangeårig leverandør af vaccinen til en række lande, og har hjulpet regeringer og overnationale organisationer ved at udvide adgangen til vaccinen til mere end 70 lande verden over under mpox-udbruddet i 2022-2023.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

