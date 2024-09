Snack Connection B.V. versterkt organisatie met Aptean’s cloud gebaseerde ERP-oplossing

ETTEN-LEUR, Nederland, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, een wereldwijde leverancier van branchespecifieke softwareoplossingen, de recente samenwerking aangekondigd met Snack Connection B.V., een vooraanstaande private label-fabrikant van notenmelanges, zaden en zuidvruchten in Nederland. De deal markeert een belangrijke stap voorwaarts voor het Nederlandse bedrijf met de modernisering van zijn bedrijfsactiviteiten.

Snack Connection, opgericht in 2010, heeft zich gevestigd als een succesvolle speler op de Europese markt en levert hoogwaardige producten aan diverse Europese retailers. Het bedrijf onderscheidt zich door een grote verscheidenheid aan producten, innovatieve verpakkingen, en een persoonlijke aanpak waarin snel geschakeld wordt. Met deze klantgerichte aanpak en toewijding aan innovatie en efficiëntie zocht het bedrijf naar een softwareoplossing om het huidige ERP-systeem te vervangen en operational excellence te stimuleren in de twee productielocaties in Giessen en Bergschenhoek.

Snack Connection had de behoefte aan oplossing die modernisering faciliteert en koos voor het cloud gebaseerde Aptean Food & Beverage ERP, naast Aptean Patch OEE en Aptean Business Intelligence, om processen te stroomlijnen en besluitvormingsmogelijkheden te verbeteren. Het uitgebreide pakket softwareoplossingen van Aptean sluit naadloos aan bij de visie van Snack Connection voor een datagedreven, papierloze organisatie. De software biedt het bedrijf essentiële functies zoals beheer van meerdere locaties, traceerbaarheidsfunctionaliteiten en allergenenbeheer, samen met de mogelijkheid om de productie-efficiëntie te optimaliseren en waardevolle inzichten te verkrijgen voor weloverwogen besluitvorming.

“De oplossingssuite van Aptean is een alles-in-één pakket met alle voedselspecifieke functionaliteit die we nodig hebben. We denken dat we hiervan kunnen profiteren door onze processen te standaardiseren, op basis van de best practices waarop de software is ontwikkeld”, aldus Martijn van Gink, ICT-manager bij Snack Connection. “De beslissing om met Aptean samen te werken is gedreven door onze wens om onze activiteiten te moderniseren en een grotere efficiëntie te bereiken. De bewezen staat van dienst van Aptean in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en de toewijding om onze unieke behoeften en lokale bedrijfscultuur te begrijpen, maakte het een duidelijke keuze voor ons.”

Door processen te standaardiseren en cloud technologie te omarmen, anticipeert Snack Connection op kortere inwerkperiodes voor nieuwe medewerkers en verbeterde cybersecurity. Aptean's lokale leiderschap en toewijding aan het begrijpen van de bedrijfscultuur van Snack Connection hebben het partnerschap verder verstevigd, waardoor een soepele overgang naar de nieuwe softwareomgeving is verzekerd.

"Bij Aptean geloven we dat succes is gebaseerd op sterke partnerschappen en het begrijpen van de bedrijven van onze klanten. We kijken ernaar uit om Snack Connection te ondersteunen bij het inzetten van onze toonaangevende ERP-oplossingen om de activiteiten te stroomlijnen, de groei te stimuleren en een concurrentievoordeel te behouden in de huidige dynamische Food & Beverage-markt”, aldus Duane George, President EMEA en APAC bij Aptean.

Over Snack Connection

Snack Connection is een relatief jong Nederlands bedrijf (opgericht in 2010) gespecialiseerd in de inkoop, verwerking, mixen en verpakken van noten, pitten, zaden, zuidvruchten en aanverwante artikelen. Met twee moderne productiefaciliteiten, gevestigd in Giessen en Bergschenhoek en ruim 150 toegewijde en professionele medewerkers, heeft Snack Connection bewezen een betrouwbare en flexibele partner te zijn voor diverse Europese retailers, B2B en Out of Home klanten. Ontdek meer over onze passie en producten op www.snackconnection.nl.

Over Aptean

Aptean is een wereldwijde leverancier van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met snelle implementatieopties helpen de oplossingen en diensten van Aptean bedrijven van elke omvang om klaar te zijn voor What’s Next, Now®. Aptean heeft het hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean and Ready for What’s Next, Now are Registered Trademarks of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

For Media Inquiries Please Contact

MediaRelations@Aptean.com