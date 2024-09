ALERTA PARA LOS ACCIONISTAS: Morris Kandinov investiga a CareDx, Inc., Puerto Rico Residents Tax-Free Fund, Inc., Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc., y Tax Free Fund for Puerto Rico Residents, Inc.; se anima a los accionistas a ponerse en contacto con la firma

SAN DIEGO, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El bufete de abogados nacional Morris Kandinov está investigando a CareDx, Inc., Puerto Rico Residents Tax-Free Fund, Inc., Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc. y Tax Free Fund for Puerto Rico Residents, Inc. Si usted es propietario actual de acciones, comuníquese con leo@moka.law o llame (619) 780-3993.



CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) acusado de engañar a los inversores

El 18 de septiembre de 2024, la jueza Trina L. Thompson del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, emitió una orden denegando en parte la moción de los acusados para desestimar la demanda colectiva de valores pendiente contra CareDx, Inc., preparando el camino para que el litigio continúe. Morris Kandinov LLP está investigando posibles incumplimientos de los deberes fiduciarios y otras violaciones de la ley, en representación de los accionistas. Para más información acerca de esta investigación y sus derechos, visite: https://moka.law/case-contact-form/. Toda representación está basada en honorarios de contingencia. Los accionistas no pagan honorarios ni gastos.

Puerto Rico Residents Tax-Free Fund, Inc.

Morris Kandinov está investigando a Puerto Rico Residents Tax-Free Fund, Inc. con respecto a posibles incumplimientos de los deberes fiduciarios y otras violaciones de la ley, incluidas las reclamaciones de valores en representación de los accionistas. Para más información acerca de esta investigación y sus derechos, visite: https://moka.law/case-contact-form/. Toda representación se basa en honorarios de contingencia. Los accionistas no pagan honorarios ni gastos.

Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc.

Morris Kandinov está investigando a Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc. con respecto a posibles incumplimientos de los deberes fiduciarios y otras violaciones de la ley, incluidas las reclamaciones de valores en representación de los accionistas. Para más información acerca de esta investigación y sus derechos, visite: https://moka.law/case-contact-form/. Toda representación está basada en honorarios de contingencia. Los accionistas no pagan honorarios ni gastos.

Tax Free Fund for Puerto Rico Residents, Inc.

Morris Kandinov está investigando a Free Fund for Puerto Rico Residents, Inc. con respecto a posibles incumplimientos de los deberes fiduciarios y otras violaciones de la ley, incluidas las reclamaciones de valores en representación de los accionistas. Para más información acerca de esta investigación y sus derechos, visite: https://moka.law/case-contact-form/. Toda representación está basada en honorarios de contingencia. Los accionistas no pagan honorarios ni gastos.

Se anima a los accionistas interesados a ponerse en contacto con Leo Kandinov para obtener más información:

Morris Kandinov LLP es un bufete de abogados nacional especializado en recuperación de pérdidas de inversión y protección de derechos de accionistas.

Publicidad de abogados. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.

Leo Kandinov, Partner

550 West B Street, 4th Floor

San Diego, CA 92101