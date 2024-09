HP's arbejdsforholdsindeks 2024 viser, at AI-brugere har et sundere forhold til deres arbejde

Fremhævede nyheder



Kun 28 % af vidensarbejdere fra forskellige brancher rundt om i verden har et sundt forhold til deres arbejde – en stigning på 1 point sammenlignet med 2023

Brugen af AI blandt vidensarbejdere steg markant til 66 % i 2024 fra 38 % sidste år. Og medarbejdere, der bruger AI, er med 11 point i forskel mere glade for deres arbejdsforhold sammenlignet med deres kolleger, der ikke bruger AI

Mindst 2/3 af vidensarbejdere ønsker tilpassede arbejdsoplevelser, og 87 % er villige til at gå ned i løn for at opnå det

Kun 44 % af ledere har tiltro til deres menneskelige kompetencer – kvindelige virksomhedsledere er markant mere selvsikre end deres mandlige kolleger

PALO ALTO, Californien, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- I dag udgav HP Inc. (NYSE:HPQ) det andet årlige HP arbejdsforholdsindeks (WRI) – en omfattende undersøgelse, der udforsker vores forhold til vores arbejde på globalt plan. Undersøgelsen, som bygger på mere end 15.600 respondenter fra forskellige brancher i 12 lande, viser, at arbejdet stadigvæk ikke helt fungerer for os. Kun 28 % af vidensarbejdere har et sundt forhold til deres arbejde – en stigning på 1 point sammenlignet med sidste års undersøgelse. Nye resultater peger derimod på to mulige løsninger, der kan forbedre forholdet til vores arbejde: AI og tilpassede arbejdsoplevelser.

“Vi ved, at arbejdsgivernes og medarbejdernes forventninger har ændret sig, og vi mener, at smart teknologi er nøglen til at opfylde den moderne arbejdsstyrkes behov,” siger Enrique Lores, President og CEO i HP Inc. “AI bliver afgørende for fremtidens arbejde i forhold til at finde løsninger og skabe oplevelser, der både driver virksomhedens vækst og gør det muligt for den enkelte at få opfyldt sine personlige og professionelle drømme”.

Tilpassede arbejdsoplevelser kan skabe sundere arbejdsforhold

I sit andet år fortsatte man i undersøgelsen analysen af forskellige aspekter af vores forhold til vores arbejde, herunder hvilken rolle arbejdet spiller i vores liv, for deres kompetencer og færdigheder, værktøjer, kontorpladser og deres forventninger til ledelsen. I år viser WRI et stort universelt behov for vidensarbejdere: tilpassede arbejdsoplevelser.

Mindst 2/3 af vidensarbejderne udtrykte et ønske om tilpassede arbejdsoplevelser, herunder skræddersyede kontorpladser, adgang til deres foretrukne teknologier og et fleksibelt arbejdsmiljø. Disse oplevelser er afgørende for at forbedre arbejdsforholdet, og de har en positiv indvirkning på både medarbejderne og virksomhederne:

64 % af vidensarbejderne siger, at hvis deres arbejde var skræddersyet eller tilpasset deres personlige behov og præferencer, ville de være mere investeret i deres virksomheds vækst.

69 % af vidensarbejdere mener, at det vil øge deres generelle trivsel.

Dette ønske om tilpasning er så udtrykt, at 87 % af vidensarbejdere ville være villige til at gå ned i løn for at få det. Medarbejderne vil i gennemsnit være villige til at gå 14 % ned i løn, og generation Z er villig til at gå at gå hele 19 % ned i løn.

AI åbner nye muligheder for, at vidensarbejdere kan nyde deres arbejde, og forbedrer produktiviteten

Brugen af AI blandt vidensarbejdere steg markant til 66 % i 2024 fra 38 % sidste år. Medarbejdere, der bruger AI, oplever fordelene, herunder sundere arbejdsforhold:

73 % føler, at AI gør deres arbejde nemmere, og næsten 7 ud af 10 (69 %) tilpasser deres brug af AI for at blive mere produktive, hvilket indikerer, at AI kan være en måde at tilpasse arbejdsoplevelsen endnu mere.

60 % siger, at AI spiller en afgørende rolle for forbedringen af deres work-life-balance.

68 % siger, at AI giver dem nye muligheder for at nyde deres arbejde.

73 % er enige i, at en bedre forståelse af AI vil gøre det nemmere at fremme sin karriere.

Derudover er vidensarbejdere, der bruger AI, 11 point mere glade for deres arbejdsforhold sammenlignet med deres kolleger, der ikke bruger AI. Der er derfor et incitament for at implementere AI så hurtigt som muligt, eftersom medarbejdere, der ikke bruger AI, har vist en øget frygt for at miste deres arbejde til AI – 37 % udtrykker bekymring for det, hvilket er en stigning på +5 point sammenlignet med sidste år.

Virksomhedsledere mangler selvtillid – kvindelige ledere viser vejen

Mens indekset på globalt plan viser næsten igen forandring, har man i lande, hvor der var en stigning i det individuelle arbejdsforholdsindeks, set en lille forbedring på tværs af de seks parametre for et sundt arbejdsforhold – mest bemærkelsesværdigt inden for ledelse og opfyldelse af drømme. Dette års indeks viste, at tilliden til den øverste ledelse stadig er helt afgørende for et sundt arbejdsforhold. Men der er en forskel på anerkendelsen af vigtigheden af ens menneskelige kompetencer (såsom mindfulness, selvindsigt, kommunikation, kreativitet, robusthed, empati og følelsesmæssig intelligens) og lederes tiltro til, at de kan levere:

Selvom mere end 90 % af ledere anerkender fordelene ved empati, føler kun 44 % sig sikre på deres menneskelige kompetencer.

Kun 28 % af medarbejderne oplever en konsekvent, empatisk adfærd fra deres ledere, selvom 78 % anser det som meget vigtigt.

Men dette års undersøgelse viste en ny indsigt: kvindelige ledere. Kvindelige virksomhedsledere er i gennemsnit +10 point mere selvsikre på deres "hard skills" (teknisk kunnen, computer, præsentation osv.) og +13 point mere selvsikre på deres menneskelige kompetencer end deres mandlige kolleger. Derudover steg kvindelige virksomhedslederes selvtillid i begge kategorier det seneste år (+10 point for menneskelige kompetencer og +4 point for "hard skills"). Til sammenligning forblev selvtilliden på samme niveau blandt mandlige virksomhedsledere for menneskelige kompetencer, mens man for "hard skilles" så et fald (-3 point).

For mere information om HP's arbejdsforholdsindeks, besøg WRI's hjemmeside. For adgang til hele rapporten, se Nyheder fra HP.

Metode

HP bad Edelman Data & Intelligence (DXI) om at udføre en online undersøgelse, som varede fra 10. maj til 21. juni 2024 i 12 lande: USA, Frankrig, Indien, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Australien, Japan, Mexico, Brasilien, Canada og Indonesien. HP modtog svar fra 15.600 respondenter i alt – 12.000 vidensarbejdere (1.000 i hvert land); 2.400 beslutningstagere inden for IT (200 i hvert land) og 1.200 virksomhedsledere (100 i hvert land).

