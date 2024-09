Le nouveau bloc de frein Jurid® 847 2.0 LL réduit considérablement les coûts d’entretien des roues des wagons de fret ferroviaire

NORTHVILLE, Michigan, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco a présenté aujourd’hui un bloc de frein Jurid® 847 LL deuxième génération dont le coût du cycle de vie a été optimisé afin de réduire considérablement les coûts d’entretien des roues des wagons de fret ferroviaire. En réponse aux suggestions des clients, le nouveau bloc Jurid 847 2.0 LL présente une forme et une surface de contact bloc/roue optimisées qui prolongent la durée de vie et réduisent considérablement le coût du cycle de vie des roues. Ce nouveau bloc LL conserve l’homologation UIC du bloc Jurid 847 de première génération.



« Les roues sont l’élément des wagons de fret le plus coûteux à entretenir, donc en contribuant à prolonger leur durée de vie, le bloc de frein Jurid 847 2.0 LL offre à nos clients un avantage concurrentiel précieux », a déclaré Piero Bruno, vice-président du groupe et directeur général du Freinage chez Tenneco. « Cette innovation démontre une fois de plus la volonté de Tenneco et de la marque Jurid de développer des solutions de freinage de qualité supérieure pour l’industrie du fret ferroviaire. »

Le bloc Jurid 847 2.0 LL répond aux exigences de l’UIC pour le remplacement individuel des blocs de frein en fonte bruyants, offrant aux opérateurs les avantages d’un coût de cycle de vie amélioré et d’une conformité environnementale.

« Grâce à notre étroite collaboration avec nos clients, nous avons pu répondre aux besoins du marché de manière proactive en développant le bloc Jurid 847 2.0 LL », a indiqué Holger Schaus, vice-président mondial de l’Ingénierie du freinage d’origine chez Tenneco. « La zone de contact bloc-roue et la forme du bloc ont été optimisées pour offrir des gains dans tous les domaines techniques, à la fois par rapport au bloc Jurid 847 LL de première génération et aux produits concurrents. Une fois de plus, Tenneco et Jurid établissent un niveau de référence impressionnant en matière de freinage pour le secteur ferroviaire. »

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde main.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

