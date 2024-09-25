LYB 获得实现其 2030 年可再生电力目标的产能保障

休斯顿和荷兰鹿特丹, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) 今日宣布已与 Eneco N.V. 签署了一项电力采购协议。该协议可确保 LYB 在可再生电力方面获得充分的产能保障，从而能够 100% 实现其可再生电力采购目标。



LyondellBasell 首席执行官 Peter Vanacker 表示：“采取气候行动是公司战略中的重要组成部分，旨在为利益相关者、环境和社会创造价值。 这份最新协议将帮助我们在所有项目投入运营后实现 2030 年可再生电力目标，我为此感到欣慰。 《电力采购协议》是我们降低绝对范围 1 和范围 2 温室气体排放的重要手段。”

在 LYB 的 2020 年基准范围 1 和范围 2 温室气体排放中，约有 15% 来自其电力消耗。 该公司计划到 2030 年实现至少 50% 的电力购自可再生能源，该目标是基于 2020 年的采购水平。

根据今日签署的为期 15 年的《电力采购协议》，LYB 将获得由荷兰北海 Hollandse Kust West VI (HKW-VI) 生态区块海上风电场提供的 25 兆瓦的可再生发电产能。

从 2027 年起，Eneco 将每年向 LYB 提供约 103 吉瓦时 (GWh) 的海上风电。 这相当于大约 28,500 个欧洲家庭一年的电力消耗。 该海上风电场将跻身荷兰规模最大的同类项目之列。

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前瞻性陈述

本新闻稿中与非历史事实相关的陈述皆为前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述基于 LyondellBasell 管理层在作出陈述时认为合理的假设，但面临显著的风险和不确定性。 实际结果可能因多种因素而存在重大差异，这些因素包括但不限于：公用事业的可用性、成本和价格波动；我们实现可持续发展目标的能力，包括减少碳排放和在设定的目标时间内实现净零排放的能力；我们从可再生能源处采购能源的能力；以及本新闻稿中所述项目的成功建设和运营。 关于可致结果与前瞻性陈述中所述内容存在重大差异的其他因素，可查看我们截至 2023 年 12 月 31 日的《10-K 表格》的“风险因素”部分。该表格可在 www.LyondellBasell.com“投资者关系”页面以及美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 中找到。 无法保证前瞻性陈述中提到的任何行动、事件或结果一定会发生，或者其发生后会对我们的运营结果或财务状况造成何种影响。 前瞻性陈述仅在作出当日有效，并基于 LyondellBasell 管理层在作出这些陈述时的估计和意见。 若情况或管理层的估计或意见发生变化，除非法律要求，否则 LyondellBasell 不承担任何更新前瞻性陈述的义务。

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