L’Université de Sudbury honore le drapeau franco-ontarien, lance sa nouvelle image de marque et annonce les programmes et bourses offerts pour 2025

SUDBURY, Ontario, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Université de Sudbury (uSudbury), en collaboration avec l’ACFO du Grand Sudbury, a commémoré le 49e anniversaire du drapeau franco-ontarien, une création des jeunes du Nord et qui fut hissé pour la première fois le 25 septembre 1975 à l’Université de Sudbury. uSudbury a également lancé sa nouvelle image de marque et ouvert la période d’inscriptions pour l’année universitaire 2025-2026.







L'Université de Sudbury lance sa nouvelle image de marque le 25 septembre 2024.

L’université offrira 33 nouveaux programmes et options de programmes dans les domaines des sciences commerciales et de l’administration, des sciences de la santé, des arts, des sciences sociales et des sciences. Chaque programme s’articule autour de la mineure en leadership de l’Université de Sudbury, un programme exclusif et innovant axé sur les compétences, qui vise à favoriser la réussite des étudiantes et des étudiants dans un marché du travail diversifié, complexe et dynamique.

Ici, on réussit

Le nouveau slogan de l’université, « Ici, on réussit », souligne l’engagement d’uSudbury envers la réussite des étudiantes et des étudiants, en offrant un environnement où chacun peut s’épanouir sur les plans académique, social et professionnel. La nouvelle marque, inspirée de la cloche centenaire d’uSudbury, évoque l’esprit de résilience et la vitalité de la communauté franco-ontarienne et de son université.

« Ici, on fait les choses différemment. Ici, on offre aux étudiantes et aux étudiants l’occasion d’acquérir à la fois une base solide de connaissances et les compétences pratiques recherchées par les employeurs », a déclaré Serge Miville, recteur et vice-chancelier de l’Université de Sudbury. « Notre engagement “par et pour” les étudiantes et les étudiants les implique directement dans la cocréation de leur université. Ici, on travaille avec eux pour bâtir une institution qui répond à leurs besoins. Ici, on favorise le travail d’équipe, parce qu’on ne grandit jamais tout seul. Ici, on est fier d’appuyer le succès académique et professionnel des étudiantes et des étudiants. »

Nouvelles bourses d’études

uSudbury est heureuse d’annoncer trois nouvelles bourses pour appuyer les familles afin que les études universitaires soient abordables ici, dans le Nord :

Une bourse d’admission automatique de 12 000 $ offerts aux résidents de l’Ontario qui s’inscrivent à plein temps (3 000 $ par année pendant quatre ans) ;

Les écoles secondaires francophones et d’immersion du Nord pourront offrir jusqu’à trois bourses d’une valeur de 3 000 $ chacune pour nourrir les ambitions des élèves et de leurs familles d’accéder aux études universitaires ;

50 bourses de 2 000 $ pour couvrir les frais des étudiantes et des étudiants à la résidence uSudbury.



Les étudiantes et les étudiants qui qualifient pour ces bourses pourront cumuler 17 000 $ en appui financier sur 4 ans, dont 8 000 $ pour l’année universitaire 2025-2026. Ces bourses s’ajoutent à celles que décerne régulièrement uSudbury, dont la prestigieuse bourse du Programme de leadership Normand-Forest.

Consulter la liste complète des programmes sur le site Web d’uSudbury (www.usudbury.ca). La période d’inscription est maintenant ouverte et uSudbury s’engage à donner une réponse dans les 30 jours suivant une demande d’admission afin que les étudiantes et les étudiants et leurs familles puissent planifier leur avenir.

À propos de l’Université de Sudbury :

Fondée en 1913, l’Université de Sudbury est une pionnière en matière d’enseignement supérieur dans le nord de l’Ontario. En tant qu’institution francophone avec une histoire riche, uSudbury s’applique à offrir un environnement d’apprentissage inclusif et culturellement dynamique. Grâce à ses partenariats stratégiques, l’Université de Sudbury propose des programmes transformateurs conçus pour répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants d’aujourd’hui et des leaders de demain.

