SLEEVER® und CARBIOS bringen den weltweit ersten manipulationssicheren und im Heimkompost biologisch abbaubaren Erstöffnungsschutz auf den Markt: SEELCAP® ONEGO

Der innovative SEELCAP® ONEGO Erstöffnungsschutz (Temper Evident) ist das Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft zwischen SLEEVER® und CARBIOS, die ihr Fachwissen vereinen, um umweltfreundlichere Sicherungsverpackungen zu entwickeln

SEELCAP® ONEGO wird auf der LuxePack Monaco, die vom 30. September bis 2. Oktober 2024 im Grimaldi Forum stattfindet, an den Ständen von SLEEVER® (RF14, Halle Ravel) und CARBIOS (VA17, Halle Verrière) vorgestellt

Morangis und Clermont-Ferrand (Frankreich), Mittwoch, 25 September 2024 (18:00 Uhr MESZ) : SLEEVER ®, eine familiengeführte französische Unternehmensgruppe, internationales KMU und Innovationsführer in der Technologie für Schrumpffolienetiketten, und CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, präsentieren das erste innovative Produkt, das aus der Partnerschaft beider Unternehmen resultiert: SEELCAP® ONEGO, der weltweit erste im Heimkompost biologisch abbaubare manipulationssichere Erstöffnungsschutz1.

Diese bahnbrechende Neuerung beinhaltet gleich zwei Innovationen: die Integration des eingekapselten Enzyms CARBIOS Active, das den biologischen Abbau von PLA ermöglicht, in die Biopolymermischung und das ökologische Konzept, das unter Beteiligung von Fabrice Peltier entwickelt wurde. SEELCAP® ONEGO ist ein einzigartiges, patentiertes Produkt, das Lebensmittel sowohl vor Manipulation schützt als auch die einfache Öffnung mit nur einer einzigen Handbewegung erlaubt. Die Beimischung von CARBIOS Active in SEELCAP® ONEGO ermöglicht den vollständigen biologischen Abbau bei Raumtemperatur im Heimkompost in weniger als sechs Monaten (derzeit wird die TÜV Austria-Zertifizierung „OK Compost HOME“ für SEELCAP® ONEGO geprüft). SEELCAP® ONEGO hinterlässt somit einen 70% geringeren CO 2 -Fußabdruck als herkömmliche Schrumpffolien2 und verbessert dadurch die Kreislauffähigkeit dieser Art von Verpackungen erheblich. Diese Komplettlösung trägt maßgeblich zu einem Wechsel hin zu nachhaltigeren Verpackungen bei und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Markenherstellern in Bezug auf Sicherheit, Rückverfolgbarkeit der Herkunft in der Lieferkette und Massenproduktion.

SEELCAP® ONEGO lässt sich problemlos in die Prozesse bestehender Abfüllanlagen integrieren und ist sowohl mit Combishrink® als auch mit Combiskinner® der SLEEVER® Group zur Verarbeitung von Schrumpffolien kompatibel, die zwischen 60 bis 24.000 Flaschen pro Stunde versiegeln können.

Das innovative SEELCAP® ONEGO wird auf der LuxePack Monaco, die vom 30. September bis 2. Oktober 2024 im Grimaldi Forum stattfindet, an den Ständen von SLEEVER® (RF14, Halle Ravel) und CARBIOS (VA17, Halle Verrière) vorgestellt.

SEELCAP® ONEGO ist der weltweit erste auf dem Heimkompost biologisch abbaubare manipulationssichere Erstöffnungsschutz 1 .

Der Schutz vor ungewollter Öffnung ist notwendig, um die Sicherheit der Verpackung zu gewährleisten, insbesondere bei Glasprodukten in Verbindung mit Holzverschlüssen, die häufig bei Weinen, Spirituosen und Alkoholen eingesetzt werden. Aufgrund der Größe (< 60 mm) können herkömmliche Lösungen zum Öffnungsschutz in derzeit verbreiteten Sortier- und Recyclinganlagen nur schwer oder gar nicht recycelt werden. Daher werden alternative Lösungen, wie dieses biologisch abbaubare Produkt für den Heimkompost, dringend benötigt1.

CARBIOS Active: eine weltweit einzigartige Innovation, die den biologischen Abbau von PLA-haltigen Produkten bei Umgebungstemperatur ermöglicht und so ihre Umweltverträglichkeit verbessert.

Das verkapselte Enzym CARBIOS Active kann direkt in die Plastikproduktion integriert werden, ohne dass bestehende Abläufe verändert werden müssen. Das ermöglicht die Herstellung einer neuen Generation von Produkten aus Biopolymeren, die bei Umgebungstemperatur und unabhängig von den Bodenbedingungen kompostiert werden können und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Qualität des daraus entstehenden Humus, ohne Giftstoffe oder Mikroplastik. CARBIOS Active eröffnet neue Möglichkeiten für den biologischen Abbau von PLA bei Umgebungstemperatur, sogar unter häuslichen Kompostierungsbedingungen. Am Hauptsitz von CARBIOS in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist bereits eine Produktionslinie in Betrieb, die für die Herstellung von 2.500 Tonnen CARBIOS Active pro Jahr ausgelegt ist (die Menge, die für die Produktion von 50.000 Tonnen enzymiertem PLA pro Jahr erforderlich ist).

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: „Ich freue mich, SEELCAP® ONEGO auf den Markt zu bringen. Dies ist die erste Innovation, die aus unserer Partnerschaft mit SLEEVER® hervorgegangen ist. Auf Basis der Integration von CARBIOS Active haben wir gemeinsam den ersten manipulationssicheren Erstöffnungsschutz entwickelt, der bei Umgebungstemperatur kompostiert werden kann und eine wertvolle Alternative zu derzeitigen Lösungen bietet, die nicht oder nur schwer recycelbar sind. Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie CARBIOS seine Mission in die Praxis umsetzt, um innovative und nachhaltige Lösungen zu finden, die die Umweltverträglichkeit aller Arten von Kunststoffen verbessern.“

Eric Fresnel, Präsident der SLEEVER® Group: „SEELCAP® ONEGO ist ein neues, umweltfreundliches Angebot für einen manipulationssicheren Erstöffnungsschutz, das aus der Zusammenarbeit der Teams von SLEEVER® und CARBIOS unter Beteiligung des Designers Fabrice Peltier resultiert. Diese bahnbrechende Innovation im Bereich der Verpackungssicherheit erfüllt die Branchenanforderungen der Hersteller von Wein, Spirituosen und alkoholischen Getränken, insbesondere in Ländern, in denen noch keine Recyclingkonzepte für Glasverpackungen etabliert sind.“

Über SLEEVER®

Seit über 50 Jahren engagiert sich die Sleever® Group für Innovationen im Verpackungsbereich. Als Erfinder der Sleeve-Lösung hat sie diese zu einer bedeutenden Verpackungstechnologie gemacht. Mit seinem langjährigen Engagement für nachhaltige Entwicklung wurde Sleever® immer wieder für seine Innovationen, insbesondere im Bereich Ökodesign, ausgezeichnet. Als vertikal integrierte Gruppe bietet sie ihren Kunden die Vorteile der Beherrschung der gesamten Wertschöpfungskette: Folienformulierung, -verarbeitung und -druck, Maschinenkonstruktion und Co-Packing-Dienstleistungen. Sleever® erzielt einen Umsatz von ca. 150 Millionen Euro und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter in 12 Ländern.

Besuchen Sie www.sleever.com, um mehr über unsere Expertise zu erfahren.

Über CARBIOS

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Nachrichten und Medieninhalte finden Sie in unserem Newsroom: www.carbios.com/newsroom/en/

LinkedIn: CARBIOS / Instagram: insidecarbios

Informationen zu CARBIOS Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der französischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

1 Die TÜV Austria-Zertifizierung „OK Compost HOME“ für SEELCAP® ONEGO wird derzeit geprüft

2 Quelle: SLEEVER®

