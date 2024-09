COMMUNIQUÉ FINANCIER | 25 septembre 2024, 17h45



SYNERGIE POURSUIT SA TRANSFORMATION ET préserve SA ROBUSTESSE Financière dans un environnement économique dégradé

Chiffre d’affaires : 1 555,4 M€

EBITDA : 63,3 M€

Résultat Net : 31,7 M€

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 25 septembre 2024 et a arrêté les comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2024. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et les rapports correspondants sont en cours d’émission.

Consolidés – En M€ S1 2024 S1 2023 Variation % Chiffre d’affaires 1.555,4 1.511,0 +2,9% EBITDA 63,3 75,8 -16,5% EBITA* 50,4 63,7 -20,8% Résultat opérationnel 46,2 61,4 -24,6% Résultat net 31,7 41,2 -23,1% Résultat net part du Groupe 29,4 38,9 -24,5%

* EBIT récurrent avant amortissement et dépréciation des incorporels

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 1 555,4 M€

SYNERGIE, leader Européen du secteur des Ressources Humaines, affiche un chiffre d’affaires de 1 555,4M€ en croissance de +2,9% (+1,6% à périmètre et devises constants), malgré un marché en repli dans les principaux pays du Groupe. Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le Groupe est présent. La superformance de Synergie sur un marché en retrait confirme la pertinence du modèle

d’affaires du Groupe reposant sur un portefeuille de clients, de secteurs et de géographies diversifié.

En France, le semestre a été marqué par un recul de la croissance (-2,6%), attribuable aux difficultés sectorielles du travail temporaire en retrait en volume sur le semestre, avec une dégradation sensible sur les 2 derniers mois liée aux incertitudes politiques et économiques.

L’International représente 59% du chiffre d’affaires vs. 57% en 2023, le poids de l’Europe du Sud restant prépondérant (531,8M€). La croissance de l’International de +7,1% est portée par une croissance organique (hors effets de change) de +4,8% et l’effet périmètre de l’acquisition du Groupe RUNTIME en Allemagne (réalisée en mai 2023) qui génère 16M€ sur la période. La performance de l’Europe du Nord et de l’Est (+9,8%) reste solide malgré le ralentissement économique également ressenti dans ces pays.

EBITDA ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBITA)

Au cours du premier semestre 2024, SYNERGIE a réalisé un EBITDA de 63,3M€ (soit 4,1% du chiffre d’affaires) contre 75,8M€ en S1 2023. Cette diminution s’explique par le ralentissement économique plus marqué sur certains marchés (dont la France), par l’impact des évolutions réglementaires dans quelques pays et par la poursuite des efforts d'investissements du Groupe pour poursuivre sa croissance et sa digitalisation.

Le Résultat Opérationnel Courant (EBITA) a atteint 50,4M€ soit 3,2% du chiffre d’affaires. La contribution de l’International est de 22,1M€ (43,9% du Résultat Opérationnel) et celle de la France de 28,3M€ (56,1% du Résultat Opérationnel).

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le Résultat Opérationnel s’établit à 46,2M€, suivant la tendance du Résultat Opérationnel Courant.

RÉSULTAT NET

Après prise en compte d’un impôt de 18,7M€ et du Résultat Financier de 4,1M€, le Résultat Net Consolidé s’établit à 31,7M€ (dont part du Groupe 29,4M€).

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

Avec des capitaux propres de 690,3M€ et une trésorerie nette, en hausse, à 313,0M€, le Groupe confirme sa solidité financière.

PERSPECTIVES S2 2024

Malgré les difficultés économiques rencontrées sur certains marchés au premier semestre 2024 avec, notamment, la rétractation du marché de l’intérim et du recrutement en France et dans d’autres pays Européens, SYNERGIE se montre confiant, à travers la poursuite de sa politique de diversification et d’internationalisation, dans sa capacité à réaliser un chiffre d’affaires sur le deuxième semestre en progression par rapport à 2023 mais très prudent sur sa capacité à améliorer sa rentabilité opérationnelle.

SYNERGIE dispose d’une structure financière particulièrement robuste permettant de poursuivre son développement et sa transformation tout en réalisant de nouvelles acquisitions, tant en France qu’à l’étranger.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024 le mercredi 23 octobre après Bourse

