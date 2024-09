Inventiva fait un point sur ses activités et publie ses résultats financiers non audités du premier semestre 2024

Le recrutement dans l'étude clinique NATiV3 progresse, avec plus de 85 % du nombre cible de patients randomisés dans la cohorte principale et d'une puissance statistique de l'étude qui devrait être supérieure à 95 % pour les deux doses évaluées dans l’étude .

Les caractéristiques de base des patients randomisés dans la cohorte principale de NATiV3 sont cohérentes avec celles des patients randomisés dans l'étude clinique de Phase IIb, NATIVE, qui est terminée.

Les analyses en aveugle des patients randomisés dans NATiV3 suggèrent une évolution positive des biomarqueurs clés, comparable avec les résultats de l’étude de Phase IIb, NATIVE, et que la prise de poids se stabilise et atteint un plateau entre les semaines 24 et 36.

La randomisation du dernier patient devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2025 et les principaux résultats sont attendus au cours du second semestre 2026.

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 10,1 millions d’euros au 30 juin 2024, contre 26,9 millions d’euros, 0,01 1 million d’euros de dépôts à court terme et 9,0 2 millions d’euros de dépôts à long terme au 31 décembre 2023.

million d’euros de dépôts à court terme et 9,0 millions d’euros de dépôts à long terme au 31 décembre 2023. La Société évalue activement des options de financement et discute de stratégies avec ses conseillers financiers et des parties prenantes potentielles, y compris ses actionnaires majeurs et de nouveaux investisseurs potentiels.

Le 18 juillet 2024, Inventiva a émis des certificats de royalties souscrits par Samsara BioCapital et des actionnaires existants (BVF Partners, NEA, Sofinnova et Yiheng) pour un montant de 20,1 millions d’euros.

Horizon de trésorerie étendue jusqu’à la mi-octobre 20243, à la suite de l’émission de certificats de royalties annoncée le 18 juillet 2024, et aux mesures de préservation de trésorerie.

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 25 septembre 2024 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq :IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, fait le point sur ses activités et sa situation financière clôturée au 30 juin, 2024.

« Nous sommes activement engagés dans des discussions afin de sécuriser un financement supplémentaire dans le but de financer la Société jusqu’aux résultats principaux de la Phase III. Nous sommes convaincus que le récent accord de redevance de 20,1 millions d'euros, souscrit par Samsara BioCapital et des actionnaires de longue date tels que BVF Partners, NEA, Sofinnova et Yiheng, renforce la validité de notre stratégie. Le soutien continu de ces investisseurs souligne leur forte confiance dans le lanifibranor, ainsi que dans notre vision pour transformer les soins aux patients. Nous restons confiants dans les progrès en cours de notre essai clinique de phase III NATiV3. » a déclaré Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d’Inventiva. « Nous souhaitons remercier nos partenaires clés et les sites d'essai clinique de la Phase III pour leurs efforts et leur engagement continus dans notre étude, ce qui se reflète dans les progrès réalisés dans le recrutement pour NATiV3. »

Mise à jour sur l’essai clinique évaluant le lanifibranor pour le traitement de la NASH/MASH

A la date de ce communiqué, l’étude NATiV3, progresse avec un screening en cours dans 359 sites répartis dans 24 pays. À ce jour, 837 patients ont été randomisés dans la cohorte principale, atteignant plus de 85 % du nombre cible de patients. 296 patients ont été randomisés dans la cohorte exploratoire, par rapport à un objectif initial de 200 patients. Les dix premiers pays ont contribué à eux seuls à plus de 90 % des patients randomisés, les États-Unis représentant 61 %.

Les caractéristiques de base des patients recrutés jusqu'à présent dans la cohorte principale correspondent aux attentes et sont cohérentes avec celles de l'étude clinique de phase IIb NATIVE (« NATIVE »). En outre, 13 % des patients inclus dans la cohorte principale étaient sous une dose stable d'agoniste des récepteurs GLP-1 ce qui devrait fournir des informations sur les avantages potentiels d'une combinaison de cette classe de produits avec le lanifibranor.

Une analyse de puissance de NATiV3 réalisée en septembre 2024, assumant un taux de réponse pour le critère principal basé sur les résultats de la Phase IIb, NATIVE, en utilisant la même population de patients randomisés dans NATiV3 et un taux d'abandon similaire à celui observé dans l'étude NATiV3 en cours, a confirmé que l'étude a une puissance statistique suffisante, les deux doses étant attendues à plus de 95 % de puissance statistique.

Une revue en aveugle, incluant 545 patients à la semaine 24 et 119 patients à la semaine 72 (bras placebo et traitement regroupés), suggère que le lanifibranor aurait un effet au moins équivalent dans l’étude NATiV3 par rapport à NATIVE sur les marqueurs hépatiques, lipidiques, glycémiques, et de fibrose ainsi que sur des mesures utilisant FibroScan®, ce qui suggère que lanifibranor apporte les bénéfices attendus chez les patients randomisés dans NATiV3. La revue en aveugle suggère aussi que le gain de poids serait similaire à celui observé après six mois dans l’étude NATIVE, et semblerait se stabiliser dans NATiV3 après 24 à 36 semaines de traitement. Si confirmé, ce résultat encourageant met en évidence le profil particulier du lanifibranor par rapport au PPAR gamma seul, notamment la pioglitazone, où un tel effet de plateau n'a pas été observé4.

Principaux résultats financiers pour le 1er semestre 2024

en milliers d’euros 31-Dec-23 31-Dec-22 Chiffre d’affaires 41 1,901 Autres produits d’exploitation 2.693 4.721 Frais de recherche et développement (46.822) (54.062) Marketing – Développement commercial (598) (705) Frais généraux et administratifs (7.701) (6.812) Autres produits (charges) opérationnels 138 (44) Résultat opérationnel (52.249) (55.003) Résultat financier 3.507 (273) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (168) 0 Produit (charge) d'impôt (119) 7 Résultat Net (49.029) (55.269) Résultat net de base/dilué par action (euros/action) (0,94) (1,31) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation pour le calcul du résultat de base/dilué par action 51.982.093 42.044.796

La Société n'a enregistré aucun revenu au premier semestre 2024, comparé à 1,9 million d'euros enregistrés pour la même période en 2023. Les revenus réalisés par la Société au premier semestre 2023 étaient dus à un paiement d'étape de la part de CTTQ, la filiale de Sino Biopharm, à la suite de l'approbation de la demande d’Investigational New Drug (« IND ») par la National Medical Products Administration (« NMPA ») en mai 2023, permettant ainsi le lancement du développement clinique du lanifibranor dans le traitement de MASH/NASH en Chine continentale.

Les autres revenus pour le premier semestre 2024 se sont élevés à 2,7 millions contre 4,7 millions d'euros pour la même période en 2023, soit une baisse de 42,5 % principalement due à la reclassification de dépenses de R&D refacturées dans le cadre du partenariat avec CTTQ, précédemment enregistrées en autres produits, et dans une moindre mesure à une légère baisse du crédit d’impôt recherche due à la diminution des dépenses de R&D pour la période par rapport au premier semestre 2023.

Les dépenses de recherche et développement pour le premier semestre de 2024 se sont élevées à 46,8 millions d’euros, principalement liées au développement de lanifibranor dans la MASH/NASH, et ont affiché une baisse de 13,4 % par rapport aux 54,1 millions d’euros pour le premier semestre 2023. La diminution des dépenses de R&D sur la période résulte principalement de la suspension volontaire temporaire du recrutement des patients dans l’étude clinique de Phase III évaluant lanifibranor dans la MASH/NASH, (« NATiV3»), à la suite d’un Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (« SUSAR ») communiqué précédemment au premier trimestre 2024 et, dans une moindre mesure, à la fin de l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de MASH/NASH et de diabète de type 2 (« DT2 »). Les dépenses de R&D devraient augmenter au deuxième semestre 2024 suite à la reprise du recrutement des patients dans l’étude clinique NATiV3, ainsi qu’aux activités de développement clinique prévues au second semestre 2024 et les coûts associés à l'étude clinique NATiV3.

Les dépenses de marketing et de développement commercial se sont élevées à 0,6 millions d'euros pour le premier semestre 2024, contre 0,7 million d'euros pour la même période en 2023.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 7,7 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 6,8 millions d’euros au premier semestre 2023. Une augmentation de 13 % qui s’explique principalement par les coûts de personnel et les honoraires de conseil.

Le résultat financier (perte) d’Inventiva s’est élevé à 3,7 millions d’euros au premier semestre 2024, contre - 0,3 millions d’euros au premier semestre 2023. Le produit est principalement lié à la variation de la juste valeur des bons de souscription émis à la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en connexion avec le tirage de deux tranches de 25 millions de dollars dans le cadre du contrat de prêt non garanti avec la BEI (le « Contrat de Financement »), partiellement compensé par une augmentation des charges d’intérêts financiers supportés sur ces tranches, ainsi que sur les certificats de redevance émis en août 2023 (les « Certificats de Redevance 2023 »).

La perte nette de la Société s'est élevée à - 49,0 millions d'euros au 30 juin 2024, contre - 55,3 millions d'euros au 30 juin 2023.

Au 30 juin 2024, la Société a enregistré 10,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 26,9 millions d’euros, 0,01 million d’euros de dépôts à court terme2, et un dépôt long terme de 9,0 millions d'euros3 au 31 décembre 2023.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 48,3 millions d’euros au premier semestre 2024, contre - 45,2 millions d’euros sur la même période en 2023, soit une baisse de 6,8%, les dépenses de R&D pour le premier semestre 2024 s’établissant à 46,8 millions d’euros, une diminution de 13.4% par rapport au premier semestre 2023 (voir ci-dessus), partiellement compensée par une variation négative du besoin en fonds de roulement entre les deux périodes.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations d’investissement pour le premier semestre 2024 se sont établis à 8,9 millions d’euros, contre - 7,7 million d’euros sur la même période en 2023. Cet écart est principalement dû à la variation des dépôts à terme entre les deux périodes.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au premier semestre 2024 se sont élevés à 22,6 millions d’euros contre - 2,2 millions d’euros de flux de trésorerie consommés par les activités de financement au premier semestre 2023. Cet écart s’explique par le tirage de la seconde tranche de 25 millions d’euros en janvier 2024 dans le cadre du « Contrat de Financement ». Comme condition au tirage de la seconde tranche, la Société a émis 3 144 654 bons de souscription d’actions au profit de la BEI.

Au premier semestre 2024, la Société a enregistré un effet de taux de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 0,1 million d'euros, contre un effet de change négatif de - 0,4 millions d’euros au premier semestre 2023, en raison de l’évolution du taux de change EUR/USD.

Informations financières post clôture des comptes

Le 18 juillet 2024, Inventiva a annoncé l'émission de certificats de royalties (les « Certificats de Redevance 2024 ») souscrits par Samsara BioCapital, et d’autres actionnaires existants, BVF Partners, NEA, Sofinnova et Yiheng, pour un montant de 20,1 millions d'euros. Les certificats de royalties donnent à leurs détenteurs le droit à un paiement annuel de royalties égal à 3% des potentielles futures ventes nettes de lanifibranor, le cas échéant, aux États-Unis, dans les pays de l'Union Européenne et au Royaume-Uni, sur une période de 14 ans à partir de leur date d’émission5.

Compte tenu de la structure actuelle de ses coûts et des dépenses prévues, et en tenant compte du produit de l'émission des Certificats de Redevance 2024 d'un montant de 20,1 millions d'euros et des mesures de préservation de la trésorerie mises en place par la Société, la Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts devraient lui permettre de financer ses opérations jusqu'à la mi-octobre 20246. Ces éléments font ressortir une incertitude significative quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

La Société examine activement des options de financement et discute de stratégies avec ses conseillers financiers et des parties prenantes potentielles, y compris ses actionnaires majeurs et de nouveaux investisseurs potentiels. En particulier, la Société pourrait chercher à lever des fonds supplémentaires pour atteindre ses objectifs de développement pour ses programmes de recherche et développement, par le biais d'offres de capitaux propres ou de dettes publiques ou privées, ainsi que par des transactions stratégiques potentielles telles que des partenariats de développement commercial et/ou des accords de redevance et/ou des opérations de fusion et acquisition.

L'examen des options financières et stratégiques potentielles peut ne pas mener à une action ou une opération particulière, et il n'y a aucune garantie quant au calendrier, à la séquence ou au résultat de toute action ou opération ou série d'actions ou d’opérations.

Les comptes consolidés résumés semestriels non audités de la Société pour la période de six mois clos le 30 juin 2024 ont été préparés sous la responsabilité du Conseil d'Administration et arrêtés par ce dernier sur la base du principe de la continuité d’exploitation le 23 septembre 2024 aux fins de ce communiqué de presse.

A ce jour, compte tenu du contexte actuel des discussions menées par la Société sur le financement nécessaire à la poursuite de ses activités mentionnées précédemment, les commissaires aux comptes n’ont pas encore émis leur rapport sur l’examen limité des comptes semestriels consolidés condensés. Les commissaires aux comptes ont informé la Société qu’ils ne sont pas en mesure de se prononcer sur le caractère approprié de l’utilisation par la Société du principe de continuité d’exploitation et sur la pertinence de l’information afférente présentée dans ces comptes préparés en application de ce principe. Par conséquent, dans l’attente de l’issue de ces discussions, les commissaires aux comptes ne sont, à date, pas en mesure de formuler une conclusion sur les comptes semestriels consolidés condensés.

La publication du rapport financier semestriel audité, incluant les comptes consolidés résumés semestriels pour la période se terminant le 30 juin 2024, a donc été reportée et aura lieu dès que possible.

Prochaines étapes clefs attendues 7

Randomisation du dernier patient dans l’étude clinique de Phase III, NATIV3, évaluant lanifibranor dans la MASH/NASH – attendus pour le premier semestre 2025 suivant la fin du screening attenue pour la fin d’année 2024.

Résultats principaux de l’étude clinique de Phase III, NATiV3 - attendus pour le deuxième semestre 2026

Prochaines participations à des conférences investisseurs

KBC Securities life sciences conference – 26 septembre – Bruxelles

H.C. Wainwright 9 th Annual MASH Investor Conference – 7 octobre - Virtuelle

Annual MASH Investor Conference – 7 octobre - Virtuelle Portzamparc BNP Paribas Séminaire Biotech & Santé – 8-9 octobre – Virtuelle

Guggenheim Global Healthcare Conference – 11-13 novembre – Boston

Stifel Healthcare Conference – 18-19 novembre – New York

Prochaines participations à des conférences scientifiques

AASLD The Liver Meeting – 15-19 novembre – San Diego, États-Unis

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires et situation de trésorerie du 3ème trimestre 2024 : Mardi 21 novembre 2024 (après clôture des marchés aux Etats-Unis)

About Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH/NASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH/NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris :

IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA).

www.inventivapharma.com

Contacts

Inventiva

Pascaline Clerc

EVP, Strategy and Corporate Affairs

media@inventivapharma.com

+1 202 499 8937 Brunswick Group

Tristan Roquet Montegon /

Aude Lepreux /

Julia Cailleteau

Relations médias

inventiva@brunswickgroup.com

+33 1 53 96 83 83 Westwicke, an ICR Company

Patricia L. Bank

Relations investisseurs

patti.bank@westwicke.com

+1 415 513-1284

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de "safe-harbor" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les informations financières non vérifiées, les attentes concernant les ressources de trésorerie d'Inventiva et la consommation de trésorerie estimée, y compris les effets sur celles-ci des mesures de préservation de la trésorerie et la capacité d'Inventiva à exécuter tout financement potentiel ou toute option stratégique ou toute autre transaction ou accord, y compris les impacts d'une telle transaction ou d'un tel accord, et la probabilité de succès de ceux-ci, les attentes concernant l'examen des états financiers d'Inventiva par ses commissaires aux comptes et la publication de ceux-ci, des prévisions et des estimations concernant les programmes précliniques et les essais cliniques d'Inventiva, y compris la conception, la durée, le calendrier, les coûts de recrutement, la sélection et le recrutement pour ces essais, y compris l'essai clinique de phase III NATiV3 en cours avec lanifibranor dans la MASH/NASH, le développement potentiel et la voie réglementaire de l'odiparcil, les communiqués et les publications sur les données des essais cliniques, les informations, les idées et les impacts qui peuvent être recueillis à partir des essais cliniques, les avantages thérapeutiques potentiels des produits candidats d'Inventiva, y compris le lanifibranor seul ou en association avec d'autres traitements, les soumissions réglementaires potentielles et les approbations, et le pipeline d'Inventiva et les plans de développement préclinique et clinique, les activités futures, les attentes, les plans, la croissance et les perspectives d'Inventiva et ses partenaires, la stratégie commerciale et réglementaire, la commercialisation potentielle du lanifibranor et la réalisation de tout chiffre d'affaires y afférent, le paiement potentiel de royalties et les performances futures anticipées. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, "croire", "anticiper", "s'attendre à", "avoir l'intention", "planifier", "chercher", "estimer", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "conçu", "espérer", "cible", "potentiel", "opportunité", "possible", "viser", et "continuer" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui échappent au contrôle d'Inventiva. Il n'y a aucune garantie, en ce qui concerne les produits candidats, que les résultats des essais cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les essais cliniques futurs seront lancés comme prévu, que les produits candidats recevront les autorisations réglementaires nécessaires, ou que les étapes prévues par Inventiva ou ses partenaires seront atteintes dans les délais prévus, ou même qu'elles le seront. Les résultats réels peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris l'achèvement des procédures de clôture financière, les ajustements finaux des résultats financiers pour le premier semestre 2024 qui seront communiqués ultérieurement dans le rapport financier semestriel, le résultat de l'examen des états financiers de la société par les commissaires aux comptes, y compris l'utilisation de la méthode de la continuité de l'exploitation et les informations divulguées dans les états financiers de la société, y compris le fait qu'Inventiva ne peut pas fournir d'assurance sur les impacts du SUSAR sur le recrutement ou l'impact final sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou les questions réglementaires qui s'y rapportent, Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et n'a pas de revenus historiques, Inventiva a subi des pertes importantes depuis sa création, Inventiva a un historique d'exploitation limité et n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits, Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses activités, faute de quoi elle pourrait être obligée de réduire, de retarder ou d'interrompre de manière significative un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, ou être incapable d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités, la capacité d'Inventiva à obtenir des financements et à conclure des transactions potentielles, les transactions ou autres accords avec ses créanciers et les conséquences qui en découlent, le succès futur d'Inventiva dépend de la réussite du développement clinique, des approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure des produits candidats actuels et futurs, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des arrêts et/ou des modifications des essais cliniques d'Inventiva, les attentes d'Inventiva concernant les changements du plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH/NASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament (New Drug Application), Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir des patients dans les études cliniques, le recrutement et la rétention de patients dans les études cliniques est un processus coûteux et chronophage qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva doit faire face à une concurrence importante, et les activités d'Inventiva et de ses partenaires, les études précliniques et les programmes de développement clinique ainsi que les calendriers, la situation financière et les résultats d'exploitation d'Inventiva pourraient être affectés de manière significative et négative par des événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions qui en découlent, les impacts et les impacts potentiels sur le lancement, le recrutement et l'achèvement des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires dans les délais prévus, l'état de guerre entre Israël et le Hamas et le risque connexe d'un conflit plus important, les épidémies, et les conditions macroéconomiques, y compris l'inflation mondiale, la hausse des taux d'intérêt, les marchés financiers incertains et les perturbations dans les systèmes bancaires. L'examen des options financières et stratégiques potentielles peut ne pas aboutir à une transaction particulière, et il n'y a aucune garantie quant au calendrier, à la séquence ou à l'issue d'une transaction ou d'une série de transactions. Si Inventiva n'est pas en mesure de poursuivre ses activités, elle pourrait devoir liquider ses actifs et recevoir moins que la valeur à laquelle ces actifs sont comptabilisés dans ses états financiers, et il est probable que les investisseurs perdront tout ou partie de leur investissement. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles.

Veuillez-vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 3 avril 2024 et au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F (Form 20- F) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 3 avril 2024 pour d'autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque", et dans nos futurs documents déposés auprès de la SEC. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'est pas actuellement consciente peuvent également affecter ses déclarations prévisionnelles et peuvent faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent matériellement de ceux anticipés.

Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.

1Les dépôts à court terme étaient classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l’état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et étaient considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

2Le dépôt long terme d’une durée de deux ans était accessible avant expiration du terme avec un préavis de 31 jours et était considéré comme liquide par la Société.

3Cette estimation est basée sur le plan d'affaires actuel de la Société et exclut tout paiement d’étape potentiel à ou par la Société et toute dépense supplémentaire liée à la poursuite potentielle du développement du programme odiparcil ou résultant de l'octroi potentiel de licences ou de l'acquisition de produits candidats ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait poursuivre. La Société a peut-être basé cette estimation sur des hypothèses incorrectes, et pourrait finir par utiliser ses ressources plus rapidement que prévu.

4 Sanyal A et al. NEJM, 362 ; 18, 2010

5https://inventivapharma.com/wp-content/uploads/2024/07/IVA-CP-Royalty-Deal-FR-07-18-2024.pdf

6Cette estimation est basée sur le plan d'affaires actuel de la Société et exclut tout paiement d’étape potentiel à ou par la Société et toute dépense supplémentaire liée à la poursuite potentielle du développement du programme odiparcil ou résultant de l'octroi potentiel de licences ou de l'acquisition de produits candidats ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait poursuivre. La Société a peut-être basé cette estimation sur des hypothèses incorrectes, et pourrait finir par utiliser ses ressources plus rapidement que prévu.

7Assumant que la société obtienne le financement nécessaire.







