MILAN, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 初秋时节，随着天气逐渐转凉，干燥的气候容易引发各种健康问题。在传统中医养生 理念中，秋季是滋阴润肺的关键时期，通过⻝疗来调节身体，可以预防和缓解不适。

01#⼲燥咳嗽：苹果润肺⽌咳

秋天⽓候⼲燥，多吃富含维⽣素的⻝物，可以缓解秋燥不适感，南⽠含有丰富的胡萝⼘素和维⽣素C，⾮常适合秋天时节⻝⽤。为了解决⼲燥咳嗽的问题，为您推荐⼀道简单⼜健康的饮品——苹果蜂蜜⽔。

制作⽅法很容易：先将苹果切⽚煮⽔，等⽔稍凉后再加⼊适量的蜂蜜调味，每天饮⽤⼀杯。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬苹果中的天然果胶和蜂蜜的滋润效果，可以帮助舒缓喉咙，改善⼲咳症状。这个秋天，喝上苹果蜂蜜⽔，让您的身体得到⾃然的呵护。

02# 免疫⼒下降：猕猴桃增强免疫

季节更替时，⽓温波动⼤，很多⼈会感到免疫⼒下降，容易感冒。此时，我们需要额外的营养来增强身体的抵抗⼒。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬的猕猴桃就是⼀个不错的选择，它富含维⽣素C，能有效增强免疫系统的功能，帮助我们抵御病毒的侵袭。

推荐⼤家试试猕猴桃奶昔的做法：将新鲜的猕猴桃去⽪后，与酸奶⼀起打成奶昔，每天饮⽤⼀杯。这个简单的饮品不仅⼝感清爽，还能为身体提供充⾜的营养，增强体质，预防感冒。⽤美味的⽅式提升免疫⼒，这个秋天⼀定要尝试！

03# ⽪肤⼲燥：⻄红柿抗氧化护肤

初秋时节，空⽓湿度降低，⽪肤容易出现⼲燥和缺⽔的状况。⾯对这类问题，我们需要特别注意⽪肤的保养。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬的⻄红柿富含番茄红素和维⽣素，它的抗氧化成分能有效保护⽪肤，防⽌⾃由基的损害。

推荐⼤家试试⻄红柿沙拉的做法：将新鲜的⻄红柿切块，加⼊适量的橄榄油、少许盐和⿊胡椒调味，做成⼀道清爽的沙拉。在European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬甄选的⻄红柿的助⼒下，这道沙拉不仅能为身体补充所需的维⽣素，还能帮助⽪肤保持⽔分和弹性，让你在⼲燥的季节依然拥有⽔润肌肤。

04#喉咙⼲燥：橙⼦润喉⽣津

初秋时节，很多⼈会感到喉咙⼲燥、声⾳沙哑，这是季节变化带来的常⻅问题。要缓解这些不适，橙⼦是⼀个不错的选择。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬的橙⼦富含维⽣素C和⽔分，不仅能润喉⽣津，还能帮助缓解⼲燥的不适感。

推荐⼤家尝试橙⼦薄荷饮：将新鲜的橙⼦榨汁，加⼊少许薄荷叶和冰块，每天饮⽤⼀杯。这款饮品不仅清爽解渴，还能有效缓解喉咙⼲燥的问题，让你在秋季保持清新嗓⾳。

季节交替，⽓候⼲燥，温差变⼤，身体容易出现各种不适。通过饮⻝调理，不仅能预防常⻅的季节性疾病，还能增强免疫⼒，改善身体机能。European art oftaste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬为⼤家精选的这些果蔬⻝谱，不仅美味可⼝，更具有润肺⽌咳、增强免疫、抗氧化护肤和润喉⽣津等多重功效

欢迎⼤家尝试以上推荐的果蔬⻝谱，⽤天然健康的⽅式滋养身体。让我们⼀起通过科学的饮⻝调理，保持身体的健康与活⼒，享受每⼀天的美好⽣活。Europeanart of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬期待与您⼀起，共同迈向健康新⽣活！

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关于 “新鲜出炉 ”和意大利 CSO 的新闻

欧洲味觉艺术--水果和蔬菜杰作 "项目旨在推广和宣传高品质的欧洲水果和蔬菜，由意大利 CSO 和欧盟资助。以下意大利公司也参与了该项目： RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer。

意大利 CSO 成立于 1998 年，是意大利独一无二的实体，联合了意大利国内水果和蔬菜生产和销售领域的许多领先企业。该组织的成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（从包装、物流、加工、机械到分销）的重要公司。意大利 CSO 的使命是为会员提供有用的服务，以提高意大利果蔬产业的效率和竞争力。为整个意大利果蔬供应链提供服务的技术平台，通过运营商之间的协同作用提高竞争力。CSO ITALY 有 73 个成员，分布如下： 51 个生产商成员、14 个供应链成员、3 个补贴成员和 5 个支持机构。