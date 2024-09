D-BOX annonce le résultat du vote de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée »). Un total de 108 847 440 actions ordinaires de catégorie A de la Société (représentant environ 49,43 % de toutes les actions émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l’assemblée. D-BOX annonce que les actionnaires de la Société ont voté en faveur de toutes les questions soumises à l’assemblée par la Société. Les résultats complets du vote pour chaque point à l’ordre du jour de l’assemblée sont présentés ci-dessous.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Tous les candidats à l’élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 14 août 2024 ont été élus lors de l’assemblée.

NOM DU CANDIDAT EN FAVEUR % DE VOTE POUR CONTRE % DE VOTE CONTRE Sébastien Mailhot 103 563 403 95,80% 4 543 604 4,20% Marie-Claude Boisvert 104 448 928 96,62% 3 658 079 3,38% Brigitte Bourque 103 275 328 95,53% 4 831 679 4,47% Zrinka Dekic 106 306 284 98,33% 1 800 723 1,67% Daniel Marks 101 177 058 93,59% 6 929 949 6,41% Dave McLurg 105 574 258 97,66% 2 532 749 2,34% Naveen Prasad 107 639 102 99,57% 467 905 0,43%



NOMINATION DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont été nommés à titre d’auditeurs indépendants de la Société jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou jusqu’à la nomination de leur successeur, et les administrateurs ont été autorisés à fixer leur rémunération.

EN FAVEUR % DE VOTE POUR ABSTENTION % D’ABSTENTION 108 458 781 99,64% 388 659 0,36%





RATIFICATION DES OPTIONS NON ATTRIBUÉES AUX TERMES DU RÉGIME D’OPTIONS

Toutes les options qui n’ont pas encore été attribuées aux termes du régime d’options de 2015 sont ratifiées, confirmées et approuvées par les actionnaires. La Société peut continuer d’attribuer des options dans le cadre de ce régime de 2015 jusqu’au 25 septembre 2027.

EN FAVEUR % DE VOTE POUR CONTRE % DE VOTE CONTRE 104 194 037 96,38% 3 912 970 3,62%



À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

