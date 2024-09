Clean Motion inleder pilotprogram för solcellsdrivna EVIG i Nederländerna för leveranser av farmaceutiska produkter.

I oktober startar Clean Motion ett pilotprogram i Amsterdam för sitt solcellsdrivna elfordon, EVIG. Ett antal fordon kommer att testas för leveranser av farmaceutiska produkter, mediciner och medicinteknisk utrustning i urbana miljöer. Programmet är ett viktigt steg i att förbättra hållbarheten och effektiviteten inom hälso- och sjukvårdslogistik.



Jonsered, Sweden – 2024-09-26



I början av oktober startar Clean Motion ett pilotprogram i Amsterdam för sitt solcellsdrivna elfordon, EVIG, med fokus på leveranser av farmaceutiska produkter, mediciner och medicinteknisk utrustning. Ett antal EVIG kommer att användas för att testa och utvärdera dess prestanda för leverans av känsliga medicinska produkter, inklusive läkemedel och medicinteknisk utrustning, till sjukhus och apotek i urbana områden.

"Denna pilot är en viktig milstolpe för oss när vi nu går in i nästa kommersialiserings och industrialiseringsfas. Vi ser stor potential för EVIG att förbättra hållbarheten och effektiviteten i distributionen av just farmaceutiska och medicinska produkter i städer som Amsterdam, där hållbarhet och miljöanpassning är avgörande och väldigt begränsad," säger Christoffer Sveder, Chief Commercial Officer på Clean Motion.

Programmet är nästa steg i ett samarbete med som påbörjades redan under 2022 och där kunden aktivt bidragit till kravbilden för EVIG. Under programmet kommer kraven att valideras och även tilläggsutrustning identifieras för en färdig specifikation inför planerad utrullning under 2025. Bolaget ingår i en europeisk koncern som har en fordonsflotta om c:a 4000 distributionsfordon men på grund av sekretess kan man inte namnge kunden i nuläget.

Christoffer fortsätter, ”Bolag i den här storleken har långa beslutsvägar och strikta regler när det kommer till hur de upphandlar och köper in och testar fordon och produkter. Särskilt om dessa förändrar hur man arbetar, då är det många inblandade som ska vara med på tåget om att en förändringresa ska ske. Just denna kund är en av de större operatörer som vi valt att involvera redan i utvecklingsskedet av EVIG, så vi är väl förberedda för att kunna gå fortare fram i deras beslutsprocess ”.

Pilotprogrammet är ett av flera som ska köras under hösten med ett antal bolag i Europa, i linje med Clean Motions plan för att skala upp EVIG och etablera fordonet som en ledande lösning för hållbara leveranser. Genom att noggrant testa och komplettera fordonen med utrustning utifrån specifika kundbehov, skapas en solid grund för framtida utrullningar i större skala.

