La SOGC plaide en faveur de l'accès universel aux méthodes contraceptives à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception

OTTAWA, Ontario, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour marquer la Journée mondiale de la contraception, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) réaffirme son appel en faveur de l'accès universel et gratuit à la contraception en témoignant aujourd'hui sur la Colline du Parlement.



La Directrice générale de la SOGC, Dre Diane Francoeur, témoignera devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, à 11 h 30 (HE), au sujet du projet de loi C-64 : Loi concernant l'assurance médicaments, qui comprend des mesures visant à rendre l’accès gratuit à toutes les méthodes contraceptives pour toutes les Canadiennes. Elle réitérera la position ferme de la SOGC selon laquelle l'accès universel à la contraception n'est pas seulement un droit fondamental en matière de soins de santé, mais aussi une étape importante dans l'avancement de l'égalité des sexes et des possibilités économiques pour toutes les Canadiennes.

La contraception permet aux femmes de planifier leur vie, leur famille et leurs grossesses. Mais la couverture disparate actuelle du Canada oblige certaines femmes à opter pour des méthodes moins efficaces ou à renoncer complètement au contrôle des naissances.

En 2024, aucune Canadienne ne devrait avoir à choisir entre nourrir sa famille et être autonome en matière de santé reproductive. C'est pourquoi la SOGC demande l'adoption urgente du projet de loi C-64 et s'assure que toutes les négociations futures avec les provinces et les territoires incluent la gamme complète des options contraceptives.

Dans le cadre des efforts déployés par la SOGC pour améliorer l'éducation en matière de contraception, celle-ci organisera son premier sommet sur la contraception le mercredi 20 novembre 2024, à 19 h (heure de l'Est), sur YouTube Live. Nos spécialistes en contraception de la SOGC répondront aux questions des femmes et se pencheront sur les mythes courants et la désinformation concernant l'accès à la contraception. Cette séance interactive vise à fournir des renseignements clairs et précis afin d'aider les femmes à prendre des décisions éclairées au sujet de leur santé reproductive.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.sexandu.ca/contraception-summit.

« Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la contraception, il est plus important que jamais que le Canada prenne des mesures audacieuses pour reconnaître que la contraception n'est pas un luxe - c'est un aspect fondamental de la santé des femmes qui leur donne le contrôle de leur vie et de leur avenir. Nous ne pouvons pas permettre que des obstacles financiers limitent l'accès à la contraception. Il est temps que tout le Canada fasse de la gratuité du contrôle des naissances une priorité de santé publique ». – Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Demandes de renseignements des médias :

Kelsey MacDonald

Directrice des communications et des affaires publiques

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

kmacdonald@sogc.com

613-730-4192 poste 228