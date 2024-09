Le CQDM et Epitopea financent le développement et la validation de CryptoMap™, une plateforme facilitant la création d'immunothérapies à base d'ARN

MONTRÉAL, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société d’immunothérapies anticancéreuses issue du génie québécois, et le CQDM sont fiers d'annoncer le lancement d'un projet de recherche collaborative entre Epitopea et l'Université de Montréal (UdeM), une institution de recherche canadienne de premier plan, réputée pour ses innovations scientifiques et ses transferts de technologie. Ensemble, ils examineront la faisabilité de développer une nouvelle immunothérapie pour traiter efficacement les patients atteints de cancer du poumon et de l'ovaire. Ce projet collaboratif a été rendu possible grâce à une subvention de 1 499 457 $ CA du gouvernement du Québec.



CryptoMap™ est une plateforme issue des travaux des Prs Claude Perreault et Pierre Thibault, de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal. Cette plateforme a déjà permis d’identifier des antigènes tumoraux non mutés, exprimés de manière unique par des cellules cancéreuses présentes chez des patients atteints du même type de cancer, appelés Cryptigens™. Dans le cadre de ce projet, de nouveaux ensembles de Cryptigens™ seront identifiés à partir de patients d’origines diverses permettant la création de vaccins anticancéreux universels à base d'ARN ciblant cette nouvelle classe d'antigènes. Epitopea validera cette approche unique pour stimuler le système immunitaire afin de reconnaître et de détruire plus rapidement et efficacement les cellules cancéreuses.

Ce projet ouvrira la voie à la création d'une collection sans précédent de Cryptigens™, une approche qui distingue Epitopea des autres entreprises spécialisées dans les vaccins contre le cancer. Sur la base de ces données, Epitopea sera en mesure de développer de nouvelles immunothérapies à base d'ARN, issus de cette vaste collection d'échantillons de patients et de faire progresser ces produits innovants vers des essais cliniques. La mission d'Epitopea s'aligne parfaitement avec les initiatives du Québec visant à développer une expertise dans le domaine des vaccins ARN, comme le souligne l'annonce récente d'AReNA, le nouveau pôle ARN du Québec, qui vise à positionner le Québec comme un leader en matière de thérapies basées sur l’ARN. (1)

« Notre gouvernement est heureux de soutenir l’initiative du CQDM destinée à la recherche d’une nouvelle thérapie à base d’ARN pour le traitement de cancers. Le Québec est un pôle d’innovation mondial dans le secteur des sciences de la vie et nous allons persévérer dans cette voie au nom de tous les Québécois qui sont touchés de près ou de loin par le cancer », précise Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous sommes très heureux de nous associer au CQDM, à l'UdeM et à nos cofondateurs scientifiques, les Prs Perreault et Thibault, afin d'élargir la population de patients susceptibles de bénéficier de l'approche transformatrice d'Epitopea dans le traitement du cancer », a commenté Alan C. Rigby, chef de la direction d'Epitopea. « Epitopea déploiera d'abord ces CryptigensMC dans le cadre d'une approche de vaccin anticancéreux prêt à l'emploi qui, selon nous, offre des avantages concurrentiels importants par rapport aux vaccins anticancéreux personnalisés développés par de nombreuses autres organisations dans l'écosystème de l'immunothérapie par l'ARN. Grâce à sa polyvalence raffinée, nous croyons que la plateforme CryptoMapMC développée à l'UdeM pourrait être appliquée à un large éventail de types de tumeurs, ce qui aurait un impact positif sur les réponses des patients au Québec et partout dans le monde. »

« Le CQDM est fier de soutenir un projet qui pourrait transformer la vie des patients atteints de cancer en fournissant une solution thérapeutique à base d’ARN efficace et universelle pour des maladies difficiles à traiter. Ce projet collaboratif hautement innovant mené par l'Université de Montréal et Epitopea illustre le dynamisme du Québec en tant que leader mondial en immunothérapie. Non seulement ce projet renforcera notre compréhension des caractéristiques distinctives des tumeurs chez des individus d’origines diverses, mais il positionnera également le Québec comme un acteur clé dans l'industrie globale des thérapies ARN. », souligne Diane Gosselin, présidente et directrice générale du CQDM.

(1) https://cqdm.org/nouvelles-et-evenements/le-quebec-lance-arena-pour-devenir-un-chef-de-file-mondial-en-matiere-de-therapies-arn/

À propos du CQDM

Facilitateur d’innovation biopharma

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique à but non lucratif dont la mission est de soutenir et de faciliter la recherche et développement collaborative multipartite visant à accélérer la translation ou la transformation de technologies innovantes en solutions répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en générant des retombées significatives pour l’économie québécoise et canadienne. Pour plus d’informations, consultez le site web : www.cqdm.org et rejoignez-nous sur Twitter/X @CQDM_Canada et LinkedIn.



À propos de Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des produits d’immunothérapie à ARN accessibles et prêts à l’emploi à utiliser dans les cancers difficiles à traiter en ciblant une nouvelle classe d’antigènes inexploités qui sont, pour une large part, communs à de nombreux patients porteurs d’une tumeur du même type.

L’entreprise possède une vaste bibliothèque de TSA CryptigenMC, découverts au moyen de sa plateforme exclusive CryptoMapMC, qui s’appuie sur l’immunopeptidomique, la génomique et la bio-informatique pour détecter des antigènes spécifiques des tumeurs exprimés de façon aberrante (aeTSA) qui se cachent dans l’ADN « poubelle » du cancer. Ces TSA CryptigenMC cachés ont été découverts dans le cadre de recherches menées par les Prs Claude Perreault et Pierre Thibault à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal.

Epitopea est soutenue par d’importants investisseurs dans le domaine des sciences de la vie d’un côté et de l’autre de l’Atlantique, comme Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, Le Fonds de solidarité FTQ, Harrington Discovery Institute, Novateur Ventures et Investissement Québec. Elle a recueilli plus de 13 millions de dollars américains lors de sa ronde de financement. Fondée en 2021, Epitopea est composée de deux sociétés, l’une à Cambridge, au Royaume-Uni, et l’autre à Montréal, au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez accéder au www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

À propos de l’Université de Montréal

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l’Université de Montréal compte parmi les meilleures universités dans le monde. Avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, l’UdeM récolte annuellement plus d’un demi-milliard de dollars en fonds de recherche, ce qui la situe parmi les premiers pôles de recherche universitaire du Canada. Elle rassemble près de 70 000 étudiantes et étudiants, un corps professoral de 2 300 personnes ainsi qu’un réseau de 450 000 personnes diplômées actives partout dans le monde. Pour plus d’informations, consultez le site web : umontreal.ca

