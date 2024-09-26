摇滚名人堂揭晓 2024 年入选仪式特别嘉宾阵容

Dr. Dre、Demi Lovato、Dua Lipa、James Taylor、Jelly Roll、Julia Roberts、Keith Urban、Kenny Chesney 等大牌明星加盟这一乐界至高荣誉的盛大阵容
入选仪式将于 10 月 19 日周六在 Disney+ 上进行直播
纽约, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 摇滚名人堂基金会 (Rock & Roll Hall of Fame Foundation) 怀着激动之情，隆重揭晓特别嘉宾阵容——众多大牌巨星将于 2024 年 10 月 19 日登上克利夫兰 Rocket Mortgage FieldHouse 的舞台，为万众瞩目的名人堂入选仪式奉上精彩表演，并向今年的入选者致敬。 即将献上表演的入选者包括 Mary J. Blige、Cher、Dave Matthews Band、Foreigner、Peter Frampton、Kool & the Gang 和 Dionne Warwick，承诺为观众带来一场难忘的音乐与欢庆之夜。
入选仪式将在 Disney+ 平台进行全国直播，时间定于10 月 19 日星期六 (美国东部时间下午 7:00/ 中部时间下午 6:00/ 山地时间下午 5:00/ 太平洋时间下午 4:00)，在仪式结束后也可随时观看。 ABC 还将在晚间黄金时段播出特别节目“ 2024 年摇滚名人堂入选仪式”，为观众呈现精彩表演和高光时刻，时间定于 2025 年 1 月 1 日 周三 (美国东部时间晚上 8:00-11:00)，次日可在 Hulu 和 Disney+ 上观看。
目前确认出席的嘉宾和表演者包括：
- Busta Rhymes
- Chuck D
- Dr. Dre
- Demi Lovato
- Dua Lipa
- Ella Mai
- James Taylor
- Jelly Roll
- Julia Roberts
- Keith Urban
- Kenny Chesney
- Lucky Daye
- Mac McAnally
- Method Man
- Roger Daltrey
- Sammy Hagar
- Slash
- The Roots
“每年，音乐、电影和文化界的顶级巨星都会登上我们的舞台，向那些定义了时代内核的顶级入选者致敬。”摇滚名人堂基金会主席 John Sykes 表示， “这些毕生就此一次的时刻，将永远铭刻在我们心中。”
在仪式开幕前夕，还会陆续公布更多嘉宾和表演者。
摇滚名人堂入选仪式将向今年的入选者致敬：Mary J. Blige、Cher、Dave Matthews Band、Foreigner、Peter Frampton、Kool & the Gang、Ozzy Osbourne 和 A Tribe Called Quest，此外还将致敬因音乐影响力而入选的 Alexis Korner、John Mayall 和 Big Mama Thornton，因音乐杰出贡献而入选的 Jimmy Buffett、MC5、Dionne Warwick 和 Norman Whitfield，以及荣获 Ahmet Ertegun 奖的 Suzanne De Passe。 今年的演出将由 Joel Gallen 和 Tenth Planet Productions 制作并导演，执行制片人为 John Sykes、Joel Peresman 和 Joel Gallen。
如需了解第 39 届年度摇滚名人堂入选仪式的更多信息，请访问 rockhall.com。
关于摇滚名人堂
摇滚乐起源于节奏布鲁斯、乡村音乐和福音音乐的碰撞，代表着一种包容且不断变化的精神。 摇滚名人堂赞颂青年文化的声音，并向那些用音乐团结人心的艺术家致敬。 通过数字内容、创新展览、现场音乐、互动节目和年度入选仪式，我们讲述那些塑造世界的人物、事件和音乐的故事。 我们致力于建造一座多元且公正的非营利性博物馆，鼓励并拥抱创造力和创新精神。 作为社区的领导者，我们重视、赋能并尊重每个个体。 加入数百万摇滚乐迷的行列吧。 欢迎参观我们在俄亥俄州克利夫兰的博物馆，或登录 rockhall.com，并在 Facebook (@rockandrollhalloffame) 、Instagram (@rockhall) 、Twitter (@rockhall) 、TikTok (@RockHallFame) 和 YouTube (youtube.com/rockhall) 上关注我们。
媒体联系人
ALISON BROD MARKETING + COMMUNICATIONS
Dara Schopp Helitzer
rrhof@abmc-us.com
摇滚名人堂
J.R. Johnson
jjohnson@rockhall.org
ABC
Sarah Castellvi
sarah.castellvi@disney.com
Disney+
Shelby Cotten
shelby.b.cotten@disney.com
此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf6953cf-db45-4a8c-b0fa-b2878ac1f83b