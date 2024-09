Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Ethical Global Value EUR R LU0362355355 SSIEGVEURR Global Value EUR R LU0138501191 SSIGVEURR





Vi beklager forsinkelsen.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk , cc jna@nykredit.dk .



Med venlig hilsen

Dirk Schulze