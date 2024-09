Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.





Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Mix Aktier KL A DK0010014778 SPIMAKLA Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVAKLA Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEMKLA INDEX Dow Jones Sustainability World KL DK0010297464 SPIDJWKL INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEMIKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 SPIGLAMRIKL INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977 SPIBJAKL Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 SPIMMRIA Bæredygtige Value Aktier KL A DK0061551546 SPIBDVAA Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMLRKLA Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMMRKLA Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMHRKLA Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMIXMINRISKKLA





Vi beklager forsinkelsen.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze