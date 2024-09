Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2024

27. september 2024

Ekstraordinær udlodning af udbytte DKK 0,12 pr. aktie

Bestyrelsen har vurderet selskabets kapitalstruktur og besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte jf. bemyndigelsen givet på den tidligere generalforsamling. Der vil blive udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 0,12 pr. aktie á DKK 0,05 svarende til i alt ca. DKK 15,1 mio.

Udbetaling sker via VP Securities A/S på baggrund af de beholdninger, der er registreret den 27. september 2024 ved dagens afslutning. Aktier i NewCap Holding A/S, der handles med normal valør og handles til og med 27. september 2024, vil således være handlet inklusive retten til den ekstraordinære udlodning. Aktier handlet fra og med 30. september 2024 og handlet med normal valør vil være handlet eksklusive retten til det ekstraordinære udbytte. Udbyttet forventes at være til disposition på aktionærernes konti 2. oktober 2024.

NewCap Holding A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23705885

E-mail: info@newcap.dk

