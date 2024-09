Accelererad utrullning av EVIG i Europa: Clean Motion fördjupar samarbetet med Valeo och placerar EVIG-fordon för kundtester vid Valeos New Mobility Center i Amiens

Clean Motion stärker sitt strategiska partnerskap med Valeo genom att placera en EVIG vid Valeos New Mobility Center i Amiens, Frankrike. Detta initiativ ger potentiella kunder möjlighet att uppleva Clean Motions innovativa och soldrivna EVIG-fordon i verkliga körmiljöer, vilket snabbar på marknadsintroduktionen i Europa. På den dedikerade testanläggningen med stadsmiljö för körtester, kan Clean Motion och Valeo demonstrera EVIGs fulla potential för kunder i Frankrike, BENELUX och Storbritannien, i takt med den växande efterfrågan på utsläppsfria leveranslösningar för städer.



Jonsered, Sweden – 2024-09-27

Clean Motion tar ytterligare ett steg tillsammans med EVIGs franska motorleverantör Valeo (eAccess 48V eDrive) genom att lokalisera en första EVIG till Valeos New Mobility Center i Amiens norr om Paris. Testcentret erbjuder båda körning i stadsmiljöer, olika testbänkar och i allmän i trafik och är strategiskt beläget 140 km norr om Paris, 200 km från den Belgiska gränsen.

Ulf Rask, VD för Clean Motion, kommenterar: “Vi är väldigt glada att kunna meddela detta samarbete med Valeo, vår motor- och transmissionsleverantör som varit aktivt bidragande och mycket stöttande under utvecklingen av vårt solladdade fordon EVIG. Att med stöd från Valeos testcenter kunna visa upp EVIG för kunder inte bara i Frankrike, utan också till närliggande marknader som BENELUX och Storbritannien, kortar ned vår väg till de här stora marknaderna avsevärt. Det här gör det möjligt för kunder att både uppleva EVIG i den krävande testmiljön och även utvärdera det trafikfärdiga fordonet i riktig stadsmiljö.

Eric Noguera, Business Development Director New Mobility at Valeo, kommenterar: “Vi är väldigt glada att kunna erbjuda Clean Motion möjligheten att ha fordon för kundprovning på vår anläggning i Amiens. Last mile delivery-fordonet EVIG, med sin innovativa design och solpanel, är ett utmärkt exempel på hur vårt framgångsrika eACCESS-program kan integreras i ett framtidsfordon som adresserar det ökande behovet av utsläppsfria transportfordon för urbana miljöer”.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Rask, CEO

Clean Motion AB

Telefon: +46 70 878 89 30

Epost: ulf.rask@cleanmotion.se

Om Valeo

Som teknikföretag och partner till samtliga biltillverkare och aktörer inom framtidens mobilitet, driver Valeo innovationer som gör mobiliteten renare, säkrare och smartare. Valeo innehar en ledande position inom elektrifiering, förarassistanssystem, förnyelsen av interiöra upplevelser och avancerad belysningsteknik. Dessa fyra områden, som är avgörande för mobilitetens omställning, utgör koncernens främsta tillväxtmotorer.

Valeo i siffror:

22 miljarder euro i försäljning under 2023 | 112 700 anställda per den 31 december 2023 | Verksamhet i 29 länder, 175 fabriker, 66 forsknings- och utvecklingscenter samt 20 distributionsplattformar.

Valeo är noterat på Parisbörsen.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se