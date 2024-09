Thérapeutique Knight inc. se hisse au 397e rang des sociétés canadiennes à forte croissance dans le sixième classement du Globe and Mail

MONTRÉAL, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), est heureuse d’annoncer son classement à la 397e place des entreprises à forte croissance au Canada publié pour 2024 par le magazine Report on Business.



Le classement des entreprises à forte croissance au Canada classe les entreprises canadiennes selon la croissance de leurs revenus sur une période de trois ans. Knight a mérité sa place avec une croissance sur trois ans de 64 %.

« Nous pouvons être fiers d’être reconnus une nouvelle fois par le Report on Business 2024 au titre des entreprises canadiennes en pleine croissance, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. Cette réalisation illustre le dévouement et le travail assidu de toute notre équipe, dont l’esprit d’innovation contribue à façonner l’avenir de Knight. Notre réussite est ancrée dans une vision stratégique claire qui nous encourage à offrir des thérapies efficaces aux patients du Canada et de l’Amérique latine. Tandis que nous poursuivons notre croissance, nous demeurons déterminés à promouvoir l’innovation dans le domaine des soins de santé avec la même passion qui nous a menés jusqu’ici. »

Lancé en 2019, le classement éditorial des entreprises à forte croissance du Canada a pour objectif de saluer les réalisations entrepreneuriales canadiennes en répertoriant et en élargissant le succès des entreprises indépendantes axées sur la croissance au Canada. Afin de se qualifier pour ce programme volontaire, les entreprises doivent se soumettre à un processus de candidature approfondi et répondre aux exigences. Au total, 416 entreprises ont mérité une place dans le classement de cette année.

La liste intégrale des lauréats 2024, ainsi que la couverture éditoriale connexe, sont publiées dans le numéro d’octobre du magazine Report on Business, imprimé et en ligne sur ce lien.

« Notre classement annuel des entreprises les plus dynamiques du Canada témoigne de l’ingéniosité des entrepreneurs et des dirigeants de sociétés de ce pays dans tous les secteurs d’activité », a déclaré Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. Nous croyons en l’importance de relater leur histoire, afin d’inspirer la prochaine génération de jeunes talents à travers le pays. »

« Le Globe and Mail adresse ses félicitations aux lauréats des meilleures entreprises en croissance du Canada de cette année pour leur croissance exceptionnelle et leur résilience à relever les défis commerciaux », a déclaré Andrew Saunders, PDG du Globe and Mail. « Cette réussite atteste du dévouement, de la vision stratégique et de l’esprit d’innovation des entreprises ».

À propos du Globe and Mail

The Globe and Mail est le premier média d’information du Canada qui dirige depuis 1844 le débat national et suscite des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Avec notre couverture primée du monde des affaires, de la politique et des questions nationales, le journal The Globe and Mail est lu par 6,2 millions de lecteurs par semaine dans nos formats imprimés ou numériques, et le magazine Report on Business est lu par 2,9 millions de lecteurs en format imprimé et numérique à chaque numéro. Notre investissement dans la science des données novatrice implique que le monde continue d’évoluer, tout comme The Globe. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la société d’investissement de la famille Thomson.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

