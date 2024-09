Montréal accueille le 4e Symposium international sur l’arthrogrypose congénitale multiple (ACM)

MONTRÉAL, 28 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 28 septembre au 1er octobre prochains, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada sera l’hôte du 4ème symposium international sur l'arthrogrypose. Organisé en collaboration avec les autres centres pédiatriques montréalais - le CHU Sainte-Justine, le Centre de réadaptation Marie Enfant et l'Hôpital de Montréal pour enfants -, le symposium se déroulera à l'Hôtel Omni Mont-Royal au 1050 rue Sherbrooke ouest. Les ateliers précongrès se tiendront le samedi, 28 septembre à l’Hôpital Shriners pour enfants Canada.

L’arthrogrypose est un groupe de maladies rares qui survient chez environ 1 enfant sur 3 000. L’arthrogrypose se manifeste par des raideurs articulaires présentes dès la naissance et touchant, de façon variable, les quatre membres. Elle peut s'accompagner d'autres signes : squelettiques, viscéraux ou neurologiques. Les personnes atteintes d’arthrogrypose vivent avec une amplitude de mouvement limitée restreignant souvent leur participation dans les activités quotidiennes. Les arthrogryposes entrent dans le vaste éventail de ce qu’il est convenu d’appeler les syndromes d’immobilité fœtale regroupant une multitude d’anomalies neurologiques et musculaires dont l’inventaire n’est pas encore terminé.

Durant quatre jours, des experts du monde entier échangeront sur les façons d’aborder et de traiter cette pathologie tout en discutant des derniers projets de recherche en cours. Pour le Dr Reggie Hamdy et la Dre Noémi Dahan-Oliel, co-présidents des comités scientifique et organisateur, la nécessité de tenir ce 4e symposium international ne fait aucun doute.

Noémi Dahan-Oliel, chercheuse clinicienne et professeure agrégée à l’Université McGill, explique : « En favorisant le partage des connaissances et le réseautage parmi une communauté internationale d’experts et de personnes vivant avec cette condition, nous sommes à l’affût des progrès et découvertes scientifiques qui permettront des soins optimaux basés sur des données probantes. Une de nos vedettes québécoises, Luca "Lazylegz" Patuelli, www.lucapatuelli.com, membre du comité organisateur de cette 4e édition du symposium international, offrira une performance interactive de danse le dimanche 29 septembre à la salle Pierre de Coubertin de l’Hôtel Omni durant le cocktail dînatoire de 17 h 30. Luca incarne le potentiel des personnes vivant avec une maladie rare. Il est la preuve que le soutien apporté aux patients et aux familles, comme le veut la politique québécoise sur les maladies rares, est non seulement une nécessité incontournable mais aussi une richesse. »

« Le réseau des établissements de santé Shriners est à la fine pointe des avancements cliniques et, son Institut de génomique cherche à mieux comprendre les causes génétiques des maladies rares telles que l’arthrogrypose. C’est en travaillant ensemble entre cliniciens, chercheurs et personnes vivant avec l’arthrogrypose que nous pouvons apprendre et innover pour répondre aux besoins de cette communauté. », renchérit Reggie Hamdy, MD, M.Sc. (Ortho) FRCSC, chirurgien orthopédique et directeur de la clinique d’arthrogrypose de l'Hôpital Shriners pour enfants à Montréal.

Plusieurs patients et familles vivant avec l’arthrogrypose seront d’ailleurs présents pour témoigner des soins reçus et de leur vécu.

Pour consulter le programme du symposium et vous informer sur le parcours des conférenciers invités : https://event.fourwaves.com/fr/amcinternationalsymposium/pages

Le premier symposium international sur l'arthrogrypose s'est tenu en 2007 à Birmingham, au Royaume-Uni, afin de discuter des différents aspects des soins offerts aux personnes atteintes d'arthrogrypose. Ces apprentissages ont donné le ton au deuxième symposium qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2014. Des avancées cliniques et de recherche faites dans le domaine de l’arthrogrypose ont été partagées lors du 3e symposium à Philadelphie, aux États-Unis, en 2018. L’hôpital, en collaboration avec les autres établissements pédiatriques montréalais, est fier d’accueillir le 4e symposium international sur l’arthrogrypose à Montréal !

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Établi à Montréal en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein de l’important réseau des Hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l’hôpital est de promouvoir la santé et d’offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale.

L’hôpital est engagé envers l’excellence et l’innovation en pratique clinique, en recherche et éducation. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de ses installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d’offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

Information :

Emmanuelle Rondeau

Communication

Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Tél : 514-282-6990 ; Cell. : 514-207-1057

erondeau@shrinenet.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc6833ce-7ba8-4cf2-b3dd-a86596f9ed84/fr