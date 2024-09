Bitget s’associe à Cats (CATS) pour obtenir des cryptolargages sans frais de gaz et une cotation sur Launchpool

VICTORIA, Seychelles, 29 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaie et société Web3, a annoncé un partenariat avec Cats (CATS), une monnaie mème populaire de l’écosystème TON. Les utilisateurs de Bitget pourront désormais réclamer le cryptolargage de jetons CATS sur Telegram sans frais de gaz. Ces jetons seront automatiquement crédités sur les comptes Bitget des utilisateurs avant le début du trading au comptant de CATS début octobre. De plus, CATS sera présenté à partir du 30 octobre 2024 sur Bitget Launchpool, une plateforme gratuite, avec une distribution totale de 19,5 milliards de jetons CATS.

Ces initiatives visent à améliorer l’interaction des utilisateurs avec la plateforme Cats tout en offrant des récompenses substantielles aux premiers utilisateurs et supporters.

Plus tôt en septembre, Bitget a proposé CATS dans son pré-marché en tant que ressource vitale pour les traders et les investisseurs désireux de s’engager avec des jetons prometteurs avant leur sortie sur le marché élargi. En facilitant les opportunités de trading précoces pour des jetons comme ceux de CATS, Bitget améliore les options de trading pour ses utilisateurs et leur offre ainsi une chance unique de capitaliser sur les tendances du marché avant qu’elles ne se généralisent. Au 27 septembre, CATS se négocie à 0,00043 USDT sur le pré-marché Bitget, avec un volume total dépassant 1,5 million USDT.

CATS est une monnaie mème qui incarne l’esprit ludique et la culture de la communauté Telegram. D’une manière similaire à ce qui se passe chez son homologue crypto Dogs ($DOGS), les fidèles utilisateurs de Telegram peuvent réclamer des cryptolargages de CATS en fonction de facteurs tels que l’âge du compte, le statut premium et les niveaux d’activité. À ce jour, le projet a attiré plus de 40 millions de détenteurs grâce à sa mini-application virale sur Telegram, s’imposant ainsi comme l’une des pièces de monnaie mème les plus populaires de la blockchain TON.

La cotation de CATS sur Bitget Launchpool marque une étape importante dans l’expansion de sa portée et de son influence au sein de l’industrie du jeu basée sur la blockchain. Cette cotation souligne le potentiel de CATS en tant que projet tendance basé sur l’écosystème TON et réaffirme l’engagement de Bitget à soutenir les initiatives innovantes basées sur TON qui boostent l’avenir des écosystèmes décentralisés.

Alors que s’ouvre la période de jalonnement, les utilisateurs sont encouragés à participer activement et à saisir les retombées offertes par cette opportunité unique. Avec la popularité croissante de CATS et son approche innovante du jeu, sa cotation sur Bitget Launchpool devrait attirer une attention considérable de la part des communautés de jeu et de la blockchain.

Pour obtenir de plus amples informations sur CATS, visitez la communauté ou consultez le Launchpool.

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s'engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment avec son copy trading pionnier, son bot basé sur l'IA, ainsi que d'autres solutions de trading.



Avertissement sur les risques : Les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être impactée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours demander les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation.

