MacGregor toimittaa alusten lastausjärjestelmät 12 autojenkuljetusalukseen CIDO Shippingille

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30. SYYSKUUTA KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut tilauksen lastausjärjestelmien toimittamisesta 12 autojenkuljetusalukseen (Pure Car and Truck Carrier, PCTC). Tilaukseen sisältyy lisäksi optio toimituksiin kahdeksaan alukseen. Alukset rakennetaan China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd. (CMHI) -telakalla CIDO Shippingille. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja ne toimitetaan vuoden 2026 toisen neljänneksen ja vuoden 2029 neljännen neljänneksen välisenä aikana.

Tilaus sisältää perä- ja sivuramppien, sisäisten ramppien, kansien sekä nostettavien autokansien suunnittelun, laitetoimitukset sekä asennuksen tuen. Tilauksen saamiseen vaikuttivat merkittävästi MacGregorin aiemmat onnistumiset yhteistyössä CMHI-telakan kanssa, toimitusvarmuus ja korkealuokkaiset ratkaisut. CIDO Shippingillä ja MacGregorilla on myös pitkä kokemus yhteistyöstä, koska MacGregor on toimittanut CIDO Shippingille aiemmin useita ratkaisuja.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötämme CMHI:n ja CIDO Shippingin kanssa. Toimitamme innovatiivisia ja luotettavia ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaamme toiminnan tehokkuutta ja aluksen suorituskykyä pitkällä tähtäimellä. Tämä tilaus on osoitus vahvoista asiakassuhteistamme sekä maineestamme luotettava ja laadukkaana toimittajana", sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Equipment Solutions Division, MacGregor.

