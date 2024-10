Halvårsrapport for 1. halvår 2024

Selskabsmeddelelse nr. 24/2024

København, den 30. september 2024





Bestyrelsen for Conferize A/S har d.d. godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2024. Rapporten er ikke revideret.



Finansielle Hovedpunkter

Selskabet udviser et bruttoresultat på 5 t.kr.

Resultatet efter skat for perioden er -3.071 t.kr.

Selskabet har i første halvår arbejdet intensivt på omkostningsminimering og oprydning i porteføljen for at skabe et stærkere fundament for fremtidig vækst og investeringer.





Likviditet og Kapitalberedskab

Selskabet har etableret et stærkt kapitalberedskab, der giver mulighed for at gennemføre de investeringer, som har været under udvikling i længere tid. Dette kapitalberedskab er essentielt for at støtte selskabets vækst- og investeringsstrategier i de kommende år. Yderligere kapitalfremskaffelse kan finde sted for at kunne foretage yderligere investeringer.

Begivenheder efter balancedagen

Efter balancedagen er der sket flere væsentlige begivenheder:

Investorerne bag A2i-aftalen har indskudt 3,7 mio. kr. i Conferize, hvilket styrker selskabets kapitalgrundlag.

Selskabet har forhøjet kapitalen med yderligere 1 mio. kr. og har fået tilsagn om en låneramme på 3 mio. kr.

Selskabet har erhvervet 88% af QP Group og købt krav mod QP for mere end SEK 10 mio.

Selskabet er desuden i forhandlinger om nye potentielle investeringer.

Den fulde halvårsrapport er vedlagt meddelelsen og kan findes på conferize.com/investor/reports . Selskabet offentliggør årsresultatet for 2024 d. 31. marts 2025.

