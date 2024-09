CARVYKTI® ▼ (ciltacabtagene autoleucel ; cilta-cel) est la première thérapie cellulaire à augmenter de manière significative la survie globale par rapport aux thérapies standard chez les patients atteints d’UN myélome multiple dès le traitement de deuxième intention

L’étude de référence CARTITUDE-41 a révélé que, au terme d’un suivi de trois ans, le risque de décès a diminué de 45 pour cent avec le traitement par cilta-cel par rapport aux thérapies standards



Ces données ont été présentées lors d’un exposé oral de dernière minute à l’occasion de la réunion annuelle de l’International Myeloma Society de 20241

BEERSE, BELGIQUE, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui les résultats à long terme de l’étude de Phase III CARTITUDE-4, qui montrent qu’une perfusion unique de CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel ; cilta-cel) a augmenté de manière significative la survie globale (« SG ») chez les patients atteints d’un myélome multiple en rechute ou réfractaires au lénalidomide, et ayant reçu au moins une ligne de traitement par le passé, y compris un inhibiteur du protéasome (« IP »). Le cilta-cel a réduit le risque de décès de 45 pour cent par rapport aux traitements standards à base de pomalidomide, de bortézomib et de dexaméthasone (« PVd ») ou de daratumumab, de pomalidomide et de dexaméthasone (« DPd »).1 Ces données montrent que le cilta-cel est désormais la première thérapie cellulaire à améliorer la SG par rapport aux traitements standards chez les patients atteints d’un myélome multiple réfractaires au lénalidomide dès le traitement de deuxième intention.1 Les résultats ont été présentés lors d’un exposé oral de dernière minute à l’occasion de la réunion annuelle de l’International Myeloma Society (« IMS ») de 2024, qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 25 au 28 septembre (Extrait n° OA-65).1

« Les données de suivi sur trois ans de l’étude de Phase III CARTITUDE-4 montrent une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la SG et de la qualité de vie avec le cilta-cel par rapport aux thérapies standards, c’est-à-dire des résultats significatifs qui ont le potentiel de transformer les traitements du myélome multiple », a déclaré Binod Dhakal, M.D., M.S., Professeur Agrégé de Médecine au Medical College Wisconsin, Service d’Hématologie, et investigateur de l’étude*. « Ces résultats viennent s’ajouter à la quantité croissante de données appuyant la promesse d’une perfusion unique de cilta-cel qui, en plus de présenter un avantage significatif en termes de SG, offre également aux patients la possibilité de profiter d’une période sans traitement contre le myélome multiple dès le traitement de deuxième intention ».

L’étude de Phase III CARTITUDE-4 ont évalué le cilta-cel par rapport aux thérapies standards par PVd ou DPd pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple en rechute ou réfractaires au lénalidomide après une ligne de traitement antérieure.1 Des patients ayant reçu une à trois lignes de traitement antérieures, y compris avec un IP et un agent immunomodulateur (« IMiD »), et étant réfractaires au lénalidomide ont été randomisés (cilta-cel, n = 208 ; thérapies standards, n = 211). 1 Après un suivi médian de près de trois ans (34 mois), la SG médiane des patients traités à la fois par le cilta-cel et par les thérapies standards n’a pas été atteinte [« NA »] [(Intervalle de confiance [« IC »] de 95 pour cent : non estimable (« NE »)-NE) et (IC à 95 pour cent : 37,75 mois-NE) (Rapport de risque [RR] : 0,55 ; IC à 95 pour cent : 0,39-0,79 ; p = 0,0009)].1 Après 30 mois de suivi, les taux de survie étaient de 76 pour cent pour les patients du groupe cilta-cel et de 64 pour cent pour les patients du groupe recevant les thérapies standards.1 Ces données montrent que le cilta-cel prolonge significativement la durée de vie des patients par rapport aux thérapies standards.1

Chez les patients randomisés dans le groupe cilta-cel, le cilta-cel a réduit le risque de décès de 45 pour cent par rapport aux thérapies standards, démontrant des réponses cliniquement significatives pour les patients dès la première rechute.1 La survie sans progression (« SSP ») médiane a été NA chez les patients traités par cilta-cel (IC à 95 : 34,50 mois-NE) et de 11,79 mois (IC à 95 pour cent : 9,66-14,00) chez les patients recevant les thérapies standards, ce qui démontre des réponses importantes et durables.2 Les patients traités par cilta-cel ont montré une réponse complète d’au moins 77 pour cent et 85 pour cent de taux de réponse globale.2 Les patients traités par cilta-cel ont présenté une négativité de la maladie résiduelle minimale (« MRM ») de 62 pour cent (10-5) et de 57 pour cent (10-6) par rapport aux patients recevant les thérapies standards (18,5 pour cent, 9 pour cent), respectivement.1 La durée médiane de la réponse a été NA (IC à 95 pour cent : NE-NE) chez les patients traités par cilta-cel et de 18,69 mois (IC à 95 pour cent : 12,91-23,72) chez les patients recevant les thérapies standards.2 Le délai médian avant l’aggravation des symptômes selon le questionnaire sur les symptômes et l’impact du myélome multiple (MySlm-Q) était nul (IC à 95 pour cent : NE-NE) avec le cilta-cel et de 34,33 mois (IC à 95 pour cent : 32,20-NE) chez les patients recevant les thérapies standards (ratio de risque [RR] : 0,38 ; IC à 95 pour cent : 0,24-0,61 ; p<0,0001).2

« Ces données de suivi à plus long terme confirment le potentiel de cilta-cel pour redéfinir les résultats des patients, avec des résultats sans précédent chez cette population de patients atteints d’un myélome multiple en première rechute et offrent un premier aperçu de la SG », a déclaré Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Responsable du Service Thérapeutique de l’Hématologie pour la région EMOA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Nous aspirons à transformer les résultats obtenus chez tous les patients et cilta-cel illustre notre détermination à développer des approches innovantes qui ciblent le myélome multiple de différentes manières, à tous les stades de la maladie. »

Le profil d’innocuité du cilta-cel par rapport aux thérapies standards était cohérent avec les analyses précédentes.1 Lors de l’analyse d’innocuité (cilta-cel, n = 208 ; thérapies standards, n = 208), 97 pour cent des patients des deux groupes ont présenté des événements indésirables survenus en cours de traitement (« TEAE ») de grade 3/4, la cytopénie étant la plus fréquente.1 Des infections survenues en cours de traitement ont été observées chez 64 pour cent des patients du groupe cilta-cel et 76 pour cent des patients ayant reçu les thérapies standard, 28 pour cent et 30 pour cent de ces infections étant classées de grade 3/4, respectivement.1 Dans le groupe cilta-cel, sept patients étaient atteints d’une seconde tumeur maligne primaire hématologique, 50 patients sont décédés et, parmi eux, 21 sont décédés en raison d’une progression de la maladie.1 Un patient traité par des thérapies standard a présenté une seconde tumeur maligne primaire hématologique, 82 patients sont décédés et, parmi eux, 51 sont décédés en raison d’une maladie progressive.1

« Cilta-cel est la première thérapie cellulaire approuvée pour le traitement des personnes atteintes de myélome dès la deuxième intention, et maintenant aussi la première thérapie cellulaire à améliorer la survie globale et à démontrer une amélioration de la qualité de vie des patients par rapport aux thérapies standards pour les patients atteints d’un myélome multiple réfractaires au lénalidomide », a déclaré Jordan Schecter, M.D., Vice-président, Disease Area Leader, Multiple Myeloma, Innovative Medicine, chez Johnson & Johnson. « Chez Johnson & Johnson, nous restons déterminés à répondre aux besoins non satisfaits en développant des traitements innovants pour les patients et les prestataires de soins de santé, et nous sommes impatients de soumettre ces résultats aux autorités sanitaires locales du monde entier ».

À propos de CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ) est la première étude internationale de Phase III, randomisée et ouverte, évaluant l’efficacité et l’innocuité de cilta-cel par rapport au pomalidomide, bortezomib et dexaméthasone (« PVd ») ou au daratumumab, pomalidomide et dexaméthasone (« DPd ») chez des patients adultes atteints d’un myélome multiple en rechute et réfractaires au lénalidomide qui ont reçu une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un IP et un IMiDl. 3 Les patients ont été randomisés pour recevoir soit une séquence d’aphérèse, de thérapie de transition, de lymphodéplétion et de cilta-cel (n = 208), soit le traitement de référence, qui comprenait le PVd ou le DPd (n = 211).4 Le principal critère d’évaluation de l’étude est la SSP, définie comme la période entre la date de la randomisation et la date de la première progression documentée de la maladie, telle que définie dans les critères de l’International Myeloma Working Group (« IMWG »), ou le décès, quelle qu’en soit la cause.5

À propos de Cilta-cel

En avril 2024, la Commission européenne (« CE ») a approuvé une extension d’indication pour le cilta-cel pour le traitement des adultes atteints de myélome multiple en rechute et réfractaires qui ont reçu au moins un traitement antérieur, y compris un iMiD et un IP, qui ont montré une progression de la maladie lors du dernier traitement et qui sont réfractaires au lénalidomide. En avril 2024, le cilta-cel a été approuvé aux États-Unis pour le traitement de deuxième intention des patients adultes atteints d’un myélome en rechute ou réfractaires qui ont reçu au moins une ligne de traitement antérieure comprenant un IP, un iMiD, et qui sont réfractaires au lénalidomide.

Pour connaître la liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et autres précautions d’emploi de cilta-cel, veuillez vous référer au Résumé des caractéristiques du produit pour plus d’informations.6 Conformément à la réglementation de l’Agence européenne des médicaments (« EMA ») relative aux nouveaux médicaments et à ceux ayant reçu une approbation conditionnelle, cilta-cel fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.3

Le cilta-cel est une immunothérapie à lymphocytes T autologues génétiquement modifiés ciblant l’antigène de maturation des lymphocytes B (« BCMA »), qui vise à reprogrammer les lymphocytes T du patient avec un transgène codant un récepteur antigénique chimérique (« CAR ») qui ordonne aux lymphocytes T CAR-positifs d’éliminer les cellules qui expriment l’antigène BCMA. Le BCMA est principalement exprimé à la surface des cellules de la lignée lymphocytaire B du myélome multiple malin, ainsi que des lymphocytes B et des plasmocytes à un stade avancé.7,8 La protéine CAR de cilta-cel contient deux anticorps à domaine unique ciblant le BCMA, conçus pour conférer une forte avidité contre le BCMA humain. En se liant aux cellules exprimant le BCMA, le récepteur antigénique chimérique stimule l’activation des cellules T, leur expansion et l’élimination des cellules cibles.9 À ce jour, plus de 3800 patients ont bénéficié d’un traitement par cilta-cel dans le monde.

En décembre 2017, Janssen Biotech, Inc., une filiale de Johnson & Johnson, a conclu un accord de licence exclusive et de collaboration mondial avec Legend Biotech USA, Inc. afin de développer et de commercialiser le cilta-cel.10

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est actuellement un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés « plasmocytes », que l’on trouve dans la moelle osseuse.11,12 Dans le cas du myélome multiple, les plasmocytes cancéreux continuent de proliférer, s’accumulent dans l’organisme et supplantent les cellules sanguines normales, entraînant souvent une destruction des os et d’autres complications graves.13 Dans l’Union européenne, plus de 35 000 cas de myélome multiple ont été détectés en 2022, et plus de 22 700 patients en sont décédés.14 Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé, des infections ou une insuffisance rénale.15,16

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de bâtir un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact profond sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV et Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit et aux bénéfices potentiels de CARVYKTI® (ciltacabtagène autoleucel; cilta-cel), ainsi qu’à l’impact d’un traitement par ce dernier. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. Janssen Global Services, LLC, Janssen-Cilag Limited et/ou Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, de manière non exhaustive, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, les difficultés et retards de fabrication, la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les problèmes d’efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires, les changements de comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mises en garde relatives aux déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à ces adresses : www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques suivantes ne s’engage à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs : Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen Global Services, LLC, Janssen-Cilag Limited et Johnson & Johnson.

* Le Docteur Binod Dhakal, Professeur Agrégé de Médecine au Medical College of Wisconsin, Service d’Hématologie, a fourni des services de consultation, de conseil et d’intervention à Johnson & Johnson ; il n’a pas été rémunéré pour son travail médiatique.

###

Septembre 2024

