ABS genehmigt Ammoniak-Kraftstoffversorgungssystem von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON und TEMECULA, Kalifornien, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABS hat eine Grundsatzgenehmigung (Approval in Principle, AIP) für ein neues Ammoniak-Kraftstoffversorgungssystem (Fuel Supply System, FSS) von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, Teil der Industrial Division von Nikkiso Co., genehmigt.



Das Ammoniak-Kraftstoffversorgungssystem verfügt über hocheffiziente Pumpen und ein integriertes Kraftstoffmanagementsystem und kann in Schiffsanwendungen wie Handelsschiffen installiert werden. ABS hat die Entwurfsprüfungen auf der Grundlage von Klassen- und gesetzlichen Anforderungen abgeschlossen.

„Ammoniak verspricht, eine der führenden Kraftstoffalternativen in der Energiewende zu sein. Neben der ausgezeichneten Sicherheit macht uns unser umfassendes technisches Fachwissen in Bezug auf alternative Kraftstoffe und Motorkonstruktionen zur idealen Klassifikationsgesellschaft für innovative Projekte wie dieses von Nikkiso“, so Patrick Ryan, ABS Senior Vice President und Chief Technology Officer.

ABS bietet branchenführende Dienstleistungen für die Anwendung von Ammoniak als Schiffskraftstoff sowie für andere alternative Energiequellen. Weitere Informationen dazu hier .

„Als weltweit führender Anbieter von LNG-Betankungssystemen für die Schifffahrt verfügt Nikkiso über die richtige Erfahrung und Kompetenz, um die Kunden bei der sicheren Umstellung auf kohlenstoffärmeren Ammoniak-Kraftstoff zu unterstützen“, so Konstantinos Fakiolas, Director of Marine, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. „Das FSS von Nikkiso für Ammoniak wurde nach den Grundsätzen der Redundanz, verbesserten Zuverlässigkeit und Robustheit mit den höchsten Sicherheitsstandards zur Eindämmung von Leckagen und Schlupf entwickelt.“

Bildunterschrift: Im Bild (von links): Vassilios Kroustallis, ABS Senior Vice President, Global Business Development; Konstantinos Fakiolas, Nikkiso CE&IG Head of Marine; Patrick Ryan, ABS Senior Vice President und Chief Technology Officer; und Joseph Pak, Nikkiso CE&IG President of Energy Infrastructure and Strategic Projects.

Über Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (dba Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) ist ein führender Anbieter von kryogenen Anlagen, Technologien und Anwendungen für die Marktsegmente saubere Energie und Industriegase. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeitende in 22 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. in Südkalifornien, USA, geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungs- und technischen Beratungsdiensten für die Schifffahrts- und Offshore-Branche, setzt Maßstäbe für Sicherheit und herausragende Leistungen in Design und Konstruktion. ABS konzentriert sich auf die sichere und praktische Anwendung fortschrittlicher Technologien und digitaler Lösungen und arbeitet mit der Industrie und den Kunden zusammen, um genaue und kosteneffektive Konformität, optimierte Leistung und betriebliche Effizienz für Schiffs- und Offshore-Anlagen zu entwickeln.

