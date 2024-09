ABS מאשרת ל- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases מערכת אספקת דלק מבוסס אמוניה

יוסטון וטמקולה, קליפורניה, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

ABS סיפקה אישור עקרוני (AIP) למערכת חדשה לאספקת דלק מבוסס אמוניה (FSS) של Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, חלק מהחטיבה התעשייתית של Nikkiso Co., Ltd.

מערכת אספקת הדלק המבוססת על אמוניה כוללת משאבות יעילות גבוהה ומערכת ניהול דלק משולבת, והיא ניתנת להתקנה בכלים ימיים כגון ספינות סוחר. ABS השלימה את סקירת העיצוב המבוססת על דרישות סיווג והחוק.

"אמוניה מבטיחה להיות אחת מחלופות הדלק המובילות בהמרת האנרגיה. יחד עם מצוינות בטיחותית, המומחיות הטכנית העמוקה שלנו בדלקים חלופיים ובעיצובי מנועים הופכת אותנו לחברת הסיווג האידיאלית עבור פרויקטים חדשניים כמו זה של Nikkiso", אמר פטריק ריאן (Patrick Ryan), סגן נשיא בכיר ומנהל טכנולוגיה ראשי של ABS.

ABS מציעה שירותים מובילים בתעשייה ביישום אמוניה כדלק ימי, כמו גם מקורות אנרגיה חלופיים אחרים. קבלו מידע נוסף כאן.

"כמובילה עולמית במערכות תדלוק ימיות המבוססות על גז טבעי נוזלי, ל-Nikkiso יש את הניסיון והמומחיות הנכונים כדי לתמוך במעבר בטוח של הלקוחות לדלק מבוסס אמוניה המציע פליטת פחמן נמוכה יותר", אמר קונסטנטינוס פאקיולס (Konstantinos Fakiolas), מנהל מחלקת ימית, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "מערכת אספקת הדלק של Nikiso המבוססת על אמוניה תוכננה תחת העקרונות של יתירות, אמינות משופרת וחוסן בהתאם לתקני הבטיחות הגבוהים ביותר להפחתת דליפות ושקיעות".

כיתוב: בתמונה (משמאל) נמצא ואסיליוס קרוסטאליס, סגן נשיא בכיר ב-ABS, פיתוח עסקי גלובלי; קונסטנטינוס פאקיולס, מנהל המחלקה הימית Nikkiso ; פטריק ריאן, סגן נשיא בכיר ומנהל טכנולוגיה ראשי של ABS; וג'וזף פאק, נשיא Nikkiso CE&IG לתשתיות אנרגיה ופרויקטים אסטרטגיים.

אודות Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (dba Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) היא ספקית מובילה של ציוד, טכנולוגיות ויישומים קריוגניים לפלחי שוק של אנרגיה נקייה וגז תעשייתי. הקבוצה מעסיקה יותר מ-1,600 עובדים ב-22 מדינות ובראשה עומדת Cryogenic Industries, Inc בדרום קליפורניה, ארה"ב, שהיא חברת בת בבעלות מלאה של Nikkiso Co., Ltd (TSE: 6376)

אודות ABS

ABS, ספקית עולמית מובילה של שירותי סיווג וייעוץ טכני לתעשיות ימיות ותעשיות סמוכות לחוף, מחויבת לקביעת תקני בטיחות ומצוינות בתכנון ובבנייה. ABS, עם מיקוד ביישום בטוח ומעשי של טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות דיגיטליים, עובדת עם התעשייה והלקוחות על מנת לפתח תאימות מדויקת וחסכונית, ביצועים מיטביים ויעילות תפעולית עבור נכסים ימיים וסמוכים לחוף.

לקבלת מידע נוסף, צרו קשר עם ABS קשרי מדיה: jmire@eagle.org או Nikkiso CE&IG קשרי מדיה: pr@nikkisoceig.com

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb