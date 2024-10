ABS Aprova Sistema de Fornecimento de Combustível de Amônia da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON e TEMECULA, Califórnia, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ABS emitiu uma aprovação em princípio (AIP) de um novo sistema de fornecimento de combustível de amônia (FSS) da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, parte da Divisão Industrial da Nikkiso Co., Ltd.



O sistema de fornecimento de combustível de amônia utiliza bombas de alta eficiência e um sistema integrado de gerenciamento de combustível e pode ser instalado em aplicações marítimas, como navios mercantes. A ABS concluiu a análise do projeto com base nos requisitos estatutários e de classe.

“A amônia promete ser uma das principais alternativas de combustível na transição energética. Juntamente com a excelência em segurança, nossa profunda experiência técnica em combustíveis alternativos e projetos de motores nos torna a sociedade de classificação ideal para projetos inovadores como este da Nikkiso”, disse Patrick Ryan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Tecnologia da ABS.

A ABS oferece serviços líderes do setor na aplicação de amônia como combustível marítimo, bem como outras fontes alternativas de energia. Saiba mais aqui .

“Como líder mundial em sistemas de abastecimento de GNL marítimo, a Nikkiso tem a experiência e o conhecimento certos para apoiar a transição segura dos clientes para combustíveis de amônia com baixo teor de carbono” disse Konstantinos Fakiolas, Diretor de Energia Limpa e Gases Industriais da Nikkiso. “O FSS de amônia da Nikkiso é projetado sob os princípios de redundância, confiabilidade aprimorada e robustez com os mais altos padrões de segurança para mitigar vazamentos e deslizamentos.”

Legenda: Na foto (a partir da esquerda), Vassilios Kroustallis, Vice-Presidente Sênior da ABS, Desenvolvimento de Negócios Globais; Konstantinos Fakiolas, Chefe de Marítima da Nikkiso CE&IG; Patrick Ryan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Tecnologia da ABS; e Joseph Pak, Presidente de Infraestrutura de Energia e Projetos Estratégicos da Nikkiso CE&IG.

Sobre a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

A Cryogenic Industries, Inc. (operando sob o nome Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.600 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítima e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em design e construção. Focada na aplicação segura e prática de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver conformidade precisa e econômica, desempenho otimizado e eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

Para mais informação, contate a ABS Media Relations: jmire@eagle.org ou a Nikkiso CE&IG Media Relations: pr@nikkisoceig.com