ABS 批准 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 氨燃料供應系統

休斯頓和特曼庫拉，加州, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABS 已對 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 提出的新氨燃料供應系統 (FSS) 發出原則批准 (AIP)，該公司隸屬於 Nikkiso Co., Ltd. 的工業部門。



這套氨燃料供應系統具備高效能泵和整合的燃料管理系統，適用於商船等海洋應用。 ABS 根據級別和法定要求完成了設計審查。

ABS 資深副總裁兼技術總監 Patrick Ryan 表示：「氨有望成為能源轉型中的一種主要燃料替代品。 除了卓越的安全性，我們在替代燃料和引擎設計方面也有深厚的技術知識，因此能夠成為像 Nikkiso 此類創新項目的理想船級社。」

ABS 提供業界領先的服務，專注於氨作為海洋燃料的應用，並涵蓋其他替代能源來源。 在此 了解更多。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 海事總監 Konstantinos Fakiolas 說：「作為船用液化天然氣加注系統的全球領導者，Nikkiso 擁有豐富經驗和專業知識，能夠有效協助客戶安全過渡到低碳氨燃料。 Nikkiso 的氨燃料供應系統 (FSS) 遵循冗餘性、增強可靠性和堅固性原則，並符合最高安全標準，以減少洩漏和滑漏的風險。」

說明：照片中（從左至右）是全球業務發展 ABS 高級副總裁 Vassilios Kroustallis、Nikkiso CE&IG 海事總監 Konstantinos Fakiolas、ABS 高級副總裁兼技術總監 Patrick Ryan 及 Nikkiso CE&IG 能源基礎設施及策略項目總裁 Joseph Pak。

關於 About Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (別名為 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) 是清潔能源和工業氣體市場領域的領先冷凍設備、技術和應用提供商。 集團在 22 個國家僱用超過 1,600 名員工，以位於美國南加州的 Cryogenic Industries, Inc. 為首，是 Nikkiso Co., Ltd. 的全資附屬公司 (TSE: 6376)。

關於 ABS

ABS 是一間全球領先的船級和技術顧問服務提供商，專注於海洋和離岸行業，致力於在安全及設計與建造方面制定卓越標準。 ABS 專注於安全且實用的先進技術和數碼解決方案應用，與行業和客戶合作，開發準確且具成本效益的合規方案，優化性能和提升海洋及離岸資產的營運效率。

如需更多資訊，請聯絡 ABS 媒體關係部： jmire@eagle.org 或 Nikkiso CE&IG 媒體關係部：pr@nikkisoceig.com。