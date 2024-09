EQUASENS : Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

Villers-lès-Nancy, le 30 septembre 2024 - 20h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

EQUASENS annonce la publication de

son rapport financier semestriel au 30 juin 2024

EQUASENS annonce que son rapport financier semestriel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 30 septembre 2024.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF http://www.amf-france.org ainsi que sur celui d’EQUASENS : http://www.equasens.com (Rubrique INVESTISSEURS / Section INFORMATION RÉGLEMENTÉE).

Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport d’activité semestriel, des comptes consolidés au 30 juin 2024 et du rapport des Commissaires aux Comptes.

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles et matérielles à l’ensemble des professionnels de santé (pharmaciens, médecins libéraux, hôpitaux, structures de HAD, maisons de retraite, maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. : 03 83 15 90 67 - frederique.schmidt@equasens.com

Agence de communication financière :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. : 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

