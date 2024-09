Heiliges Land des südlichen Konfuzianismus feiert 2575. Geburtstag von Konfuzius mit modernen Ritualen

QUZHOU, China, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 28. September markiert den 2575. Geburtstag des verehrten chinesischen Philosophen Konfuzius. Die feierliche Veranstaltung in der ostchinesischen Stadt Quzhou in der Provinz Zhejiang dient der Würdigung des Weisen und der Förderung der landesweiten Verehrung von Konfuzius, um eine universelle Harmonie zu erreichen.



„In diesem Jahr wurde die Verehrungszeremonie für Konfuzius zum ersten Mal über die Grenzen des Ahnentempels hinaus verlegt und fand auf dem Konfuzius-Kulturplatz vor dem Tempel statt“, so Sheng Xiongsheng, Direktor des Quzhou Southern Confucianism Development Center. „So wurde die Teilnahme von Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft im öffentlichen Raum der Stadt ermöglicht, so dass die breite Öffentlichkeit an der Ehrung und Verehrung von Konfuzius dabei sein konnte.“

Die diesjährige Zeremonie brachte nicht nur den Respekt und die Bewunderung für Konfuzius und die traditionelle Kultur durch die Rituale zum Ausdruck, sondern startete auch eine Online-Initiative für die Verehrung von Konfuzius, an der sich laut Sheng zahlreiche Menschen aus aller Welt und aus allen Lebensbereichen beteiligt haben.

Quzhou mit seiner langen Geschichte und seinem reichen kulturellen Erbe ist bekannt als das südöstliche Tor und das heilige Land des südlichen Konfuzianismus, da es die Heimatstadt von Konfuzius und seiner Nachkommen ist.

Im Jahr 1129 n. Chr. begleitete Kong Duanyou, der 48. direkte Nachkomme von Konfuzius, Kaiser Gaozong der Song-Dynastie auf seiner Wanderung in die Region Zhejiang, wo sie später die kaiserliche Genehmigung zur Errichtung eines Familientempels in Quzhou erhielten.

Im Laufe von mehr als 800 Jahren förderten die Nachfahren von Konfuzius die Integration der konfuzianischen Kultur in das kulturelle Gefüge der Region am Südufer des Jangtse-Flusses und brachten den berühmten südlichen Konfuzianismus hervor. Ihre Bemühungen haben wesentlich zur Verbreitung und Entwicklung des Konfuzianismus in Südchina beigetragen.

Die Tradition der Verehrung von Konfuzius hat ihren Ursprung in der Han-Dynastie und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Zur Zeit der Ming- und der Qing-Dynastie hatte das Ritual seinen Höhepunkt erreicht und wurde zu einem großen nationalen Ereignis, das als große Zeremonie der Nation bekannt wurde. Im Jahr 2004 nahm Quzhou die unterbrochene Tradition der Verehrungszeremonie für Konfuzius wieder auf, die viele Jahre lang eingestellt worden war.

Im Gegensatz zu den traditionellen Verehrungszeremonien für Konfuzius zeichnet sich die Verehrungszeremonie für Konfuzius in Quzhou durch ihren zeitgemäßen und bodenständigen Ansatz aus. Die Teilnehmer tragen moderne Kleidung und halten sich an die modernen Umgangsformen, indem sie die traditionelle Opfergabe von drei Arten von Vieh durch die Opfergabe von fünf Getreidesorten ersetzen. Die Zeremonie ersetzt auch die traditionelle Musik und den Tanz durch die Rezitation von Auszügen aus den Analekten von Konfuzius. Dieser zeitgemäße und zugängliche Ansatz, der als zeitgemäße und volksnahe Verehrung von Konfuzius bekannt ist, unterstreicht die Bedeutung einer Anpassung der Zeremonie an die heutige Zeit. Sie ermutigt zur Abkehr von überholten Ritualen, fördert das Tragen moderner Kleidung und hält die Essenz der konfuzianischen Philosophie aufrecht.

Im Mai 2011 wurde die Verehrungszeremonie für Konfuzius in Quzhou offiziell in die dritte Gruppe der Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes Chinas aufgenommen.

Es ist erwähnenswert, dass die diesjährige Konfuzius-Verehrungszeremonie in Quzhou zum ersten Mal eine Unterveranstaltung des Internationalen Konfuzius-Kulturfestivals in China geworden ist. Sie wurde inhaltlich und formal innovativ weiterentwickelt.

In den letzten Jahren hat sich Quzhou, der Geburtsort des südlichen Konfuzianismus und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes der Song-Dynastie in Zhejiang, für die Wiederbelebung seines traditionellen kulturellen Erbes und die Förderung der modernen Transformation des Konfuzianismus eingesetzt.

Durch innovative Initiativen wie die Verehrungszeremonie für Konfuzius und die Saison des südlichen Konfuzianismus hat Quzhou erfolgreich die städtische Marke eines heiligen Landes des südlichen Konfuzianismus und eines Landes mit Etikette etabliert.

Diese Bemühungen haben nicht nur das zivilisatorische Niveau und das Ansehen der Stadt erhöht, sondern auch der hochwertigen Entwicklung der regionalen Wirtschaft neue Impulse verliehen. Durch die Integration des südlichen Konfuzianismus in das moderne Leben demonstriert Quzhou die zeitgenössische und praktische Bedeutung dieses kulturellen Erbes.

Quelle: Quzhou Southern Confucianism Culture Development Center