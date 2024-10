Nokia Oyj

Pörssitiedote

30.9.2024 klo 23.00

Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona

Nokia julkistaa tänään vuoden 2024 ensimmäistä neljännestä ja vuotta 2023 koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota koko konsernin sekä Verkkoinfrastruktuuri-segmentin osalta, joka heijastaa Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona.

Submarine Networks -liiketoiminnan esittäminen lopetettuna toimintona

Nokia ilmoitti 27.6.2024, että se on allekirjoittanut myyntioption Alcatel Submarine Networksin (ASN) myynnistä Ranskan valtiolle, jota edustaa Agence des participations de l'Etat (APE). Myynti on ehdollinen relevanttien ASN:n ja Nokian työntekijöitä edustavien tahojen konsultoinnille sekä muille tavanomaisille kauppaa koskeville ehdoille ja viranomaishyväksynnille. Myyntioptiosopimuksen mukaan ASN myydään 350 miljoonan euron arvolla, mutta lopullinen hinta riippuu ASN:n käyttöpääomasta ja nettovelasta kaupan toteutumisen hetkellä. Myyntioption allekirjoituksen yhteydessä Nokia luokitteli ASN:n varat ja velat myytävänä oleviksi ja kirjasi 514 miljoonan euron arvonalentumistappion ASN:n nettovarojen arvostamisesta käypään arvoon myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettynä. Vuoden 2024 toisesta neljänneksestä lähtien Submarine Networks -liiketoiminto, joka on aiemmin raportoitu osana Verkkoinfrastruktuuri-segmenttiä, esitetään lopetettuna toimintona. Tavoitteena on, että kauppa saadaan toteutettua vuoden 2024 loppuun mennessä tai vuoden 2025 alkupuolella.

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamaton yhteenveto Nokia-konsernin ja Verkkoinfrastruktuuri-segmentin tuloslaskelmassa esitettävistä tiedoista vuoden 2023 kaikilta neljänneksiltä ja koko vuodelta 2023 sekä vuoden 2024 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä ja ensimmäiseltä puoliskolta. Esitetyt tiedot heijastavat Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona.

Nokia-konserni

Raportoitu Milj. euroa 1-3/2024 4-6/2024 1-6/2024 Liikevaihto 4 444 4 466 8 910 Bruttokate 2 210 1 936 4 146 Liikevoitto 405 432 836 Jatkuvien toimintojen voitto 451 370 821 Lopetettujen toimintojen tappio -13 -512 -525 Katsauskauden voitto/(tappio) 438 -142 296 Raportoitu Milj. euroa 1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023 Liikevaihto 5 575 5 438 4 709 5 416 21 138 Bruttokate 2 161 2 148 1 892 2 345 8 546 Liikevoitto 421 469 237 534 1 661 Jatkuvien toimintojen voitto/(tappio) 283 287 130 -51 649 Lopetettujen toimintojen voitto 7 2 3 18 30 Katsauskauden voitto/(tappio) 289 289 133 -33 679





Vertailukelpoinen Milj. euroa 1-3/2024 4-6/2024 1-6/2024 Liikevaihto 4 444 4 466 8 910 Bruttokate 2 246 1 998 4 244 Liikevoitto 600 423 1 023 Jatkuvien toimintojen voitto 512 328 840 Katsauskauden voitto 512 328 840 Vertailukelpoinen Milj. euroa 1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023 Liikevaihto 5 575 5 438 4 709 5 416 21 138 Bruttokate 2 172 2 184 1 921 2 421 8 698 Liikevoitto 471 619 418 830 2 337 Jatkuvien toimintojen voitto 332 409 293 555 1 590 Katsauskauden voitto 332 409 293 555 1 590

Verkkoinfrastruktuuri-segmentti

Milj. euroa 1-3/2024 4-6/2024 1-6/2024 Liikevaihto 1 439 1 522 2 961 Bruttokate 587 585 1 172 Bruttokateprosentti 40,8 % 38,4 % 39,6 % Tutkimus- ja kehityskulut -301 -300 -602 Myynnin ja hallinnon kulut -204 -207 -410 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 3 19 22 Liikevoitto 85 97 183 Liikevoittoprosentti 5,9 % 6,4 % 6,2 % Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta — — — Poistot -43 -41 -84 Milj. euroa 1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023 Liikevaihto 1 964 1 706 1 534 1 712 6 917 Bruttokate 820 702 622 765 2 910 Bruttokateprosentti 41,8 % 41,1 % 40,5 % 44,7 % 42,1 % Tutkimus- ja kehityskulut -306 -285 -297 -323 -1 212 Myynnin ja hallinnon kulut -196 -193 -191 -195 -776 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 18 28 30 17 94 Liikevoitto 336 252 165 264 1 016 Liikevoittoprosentti 17,1 % 14,8 % 10,8 % 15,4 % 14,7 % Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta — — — — — Poistot -42 -42 -41 -45 -171

