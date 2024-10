Bitget Wallet bringt OmniConnect Dev Kit auf den Markt und verbindet eine Milliarde Telegram-Nutzer mit dem Multichain Web3-Ökosystem

VICTORIA, Seychellen, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, ein führendes Web3-Wallet ohne Verwaltung der Schlüssel durch eine Drittpartei, hat die Einführung von OmniConnect bekanntgegeben, einem Software-Entwicklungskit, das es Entwicklern ermöglicht, Telegram Mini-Apps nahtlos an Multichain-Ökosysteme mit über 500 Blockchains anzuschließen, darunter Mainnets wie Solana, TON und alle EVM-kompatiblen Chains. Die Integration ermöglicht es Telegram Mini-Apps, Bitget Wallet zum Signieren und Durchführen von Transaktionen über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg zu nutzen. Die Zukunftspläne von OmniConnect gehen über die Unterstützung von Telegram Mini-Apps hinaus und zielen darauf ab, Plugins, mobile Apps und Webplattformen zu erweitern, um nahtlose Interaktionen über jede Blockchain zu ermöglichen.

Diese Veröffentlichung bedeutet einen großen Sprung in der Integration von Web3-Ökosystemen mit Telegram und bietet über einer Milliarde Telegram-Nutzern und -Entwicklern eine vereinfachte, effiziente Möglichkeit, mit mehreren Blockchains zu interagieren. Durch die Integration mit Bitget Wallet verwandelt sich Telegram in ein umfassendes Gateway zum Web3, das einen reibungsloseren Übergang vom Web2 ermöglicht. Die Telegram Mini-Apps spielen eine entscheidende Rolle bei der Einführung neuer Nutzer in Web3 und bieten einen leicht zugänglichen Einstieg für Personen, die bisher noch nicht mit dezentralen Technologien interagiert haben. Dies steht im Einklang mit der Vision von Bitget Wallet, eine Milliarde Nutzer über soziale Plattformen mit der gesamten Web3-Welt zu verbinden, und bildet einen Kernbestandteil der weiter gefassten Bitget Onchain-Layer-Strategie.

Alvin Kan, COO von Bitget Wallet, hob die Bedeutung dieser Entwicklung hervor: „Vormals konnten Telegram Mini-Apps nur mit dem TON-Netzwerk interagieren, was es schwierig machte, sich mit anderen öffentlichen Ketten zu verbinden. OmniConnect von Bitget Wallet zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen und eine nahtlose Multi-Chain-Interaktion über Bitget Wallet zu ermöglichen. Wir freuen uns auf weitere Entwickler und Blockchain-Ökosysteme, die sich uns anschließen, um eine offenere und florierende Web3-Umgebung auf Telegram zu schaffen.“ Darüber hinaus wird Bitget Wallet weitere Initiativen ankündigen, die darauf abzielen, das breitere Mini-App-Ökosystem zu stärken und die Integration mit Telegram zu vertiefen. Es wird erwartet, dass diese Initiativen die Fähigkeiten und die Reichweite beider Plattformen verbessern und der breiteren Builder-Community zugute kommen.

Bitget Wallet hat bereits eine tiefgreifende Integration in das Telegram- und TON-Ökosystem etabliert und ist Partnerschaften mit wichtigen Projekten wie Tomarket, Catizen und Yescoin eingegangen. Es war das erste Unternehmen, das die schlüssellose MPC-Wallet auf das TON-Mainnet ausdehnte, Handelsbots für Telegram entwickelte und Multi-Chain-Handel, Null-Gas-Gebühren-Erfahrungen auf TON-DApps und Zugang zu beliebten Projekt-Airdrops bot. Durch diese Bemühungen hat sich Bitget Wallet als eine wichtige Infrastruktur im Telegram-Ökosystem positioniert. Allein im August 2024 wurde Bitget Wallet fast 2 Millionen Mal heruntergeladen und ist damit laut App Store- und Google Play-Daten die am häufigsten heruntergeladene Wallet weltweit.

Mit über 30 Millionen Nutzern weltweit ist Bitget Wallet bestrebt, die Massenakzeptanz von Web3 zu fördern, indem es den Zugang durch seine MPC Keyless Wallet vereinfacht, die sichere Anmeldungen über vertraute Methoden wie E-Mail, Apple ID, Google-Konten und Telegram ermöglicht. Als All-in-One-Plattform-Wallet erweitert Bitget Wallet seine Funktionen in Richtungen wie „Wallet+Trading“, die es Nutzern ermöglicht, direkt in ihren Wallets zu handeln, und „Wallet+Social“, die soziale Funktionen integriert und sich mit Telegram und Multi-Chain-Ökosystemen verbindet. Alvin Kan fügte hinzu: „Unser Ziel ist es, das Tor für eine massenhafte Web3-Akzeptanz zu sein und auch Nicht-Web3-Nutzern den Zugang zu DeFi, Blockchain-Spielen und dem breiteren Krypto-Ökosystem leicht zu machen.“

