Bitget Wallet lance le kit de développement OmniConnect et relie un milliard d’utilisateurs Telegram à l’écosystème multichaîne Web3

VICTORIA, Seychelles, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, l’un des principaux portefeuilles Web3 non dépositaires, a annoncé le lancement d’OmniConnect, un kit de développement logiciel qui permet aux développeurs de connecter de manière fluide les mini-applications Telegram aux écosystèmes multichaînes sur plus de 500 blockchains, y compris les mainnets comme Solana, TON et toutes les chaînes compatibles EVM. Cette intégration permet aux mini-applications Telegram d’utiliser Bitget Wallet afin de signer et d’effectuer des transactions sur plusieurs réseaux blockchain. Les futurs projets d’OmniConnect vont au-delà de la seule prise en charge des mini-applications Telegram. Ils visent à s’étendre aux plugins, aux applications mobiles et aux plateformes Web, pour permettre des interactions transparentes sur n’importe quelle blockchain.

Ce lancement représente une avancée majeure dans l’intégration des écosystèmes Web3 avec Telegram, car il offre un moyen simplifié et efficace d’interagir avec plusieurs blockchains à plus d’un milliard d’utilisateurs et de développeurs Telegram. Par son intégration à Bitget Wallet, Telegram se transforme en une passerelle complète vers le Web3 et facilite ainsi une transition plus fluide depuis le Web2. En offrant un point d’entrée accessible aux personnes qui n’ont pas encore interagi avec les technologies décentralisées, les mini-applications Telegram jouent un rôle crucial dans l’intégration des nouveaux utilisateurs au Web3. Cela est conforme au projet de Bitget Wallet qui vise à connecter un milliard d’utilisateurs de plateformes sociales à l’ensemble de l’univers Web3, démarche qui constitue un élément central de la stratégie plus large de Bitget Onchain Layer.

Alvin Kan, directeur de l’exploitation de Bitget Wallet, a souligné l’importance de ce développement en déclarant : « Auparavant, les mini-applications de Telegram ne pouvaient interagir qu’avec le réseau TON, ce qui rendait difficile l’interaction des utilisateurs avec d’autres chaînes publiques. Le kit OmniConnect de Bitget Wallet vise à combler cette lacune en permettant une interaction multi-chaîne fluide via Bitget Wallet. Nous sommes ravis de voir davantage de développeurs et d’écosystèmes blockchain nous rejoindre afin de créer un environnement Web3 plus ouvert et plus prospère sur Telegram. » En outre, Bitget Wallet devrait annoncer d’autres initiatives visant à renforcer l’écosystème plus large des mini-applications et à approfondir l’intégration avec Telegram, autant de projets qui devraient améliorer les capacités et la portée des deux plateformes et profiter à la communauté des constructeurs au sens large.

Bitget Wallet a déjà mis en place une intégration approfondie au sein des écosystèmes Telegram et TON en partenariat avec des projets majeurs tels que Tomarket, Catizen et Yescoin. La plateforme a été la première à étendre le portefeuille sans clé MPC au réseau principal TON, à développer des bots de trading pour Telegram et à proposer des fonctionnalités de trading multi-chaînes, des opérations sans frais de gaz sur les DApps TON et un accès aux cryptolargages de projets populaires. Grâce aux efforts déployés par Bitget Wallet, le portefeuille s’est positionné comme une infrastructure cruciale au sein de l’écosystème Telegram. Pendant le seul mois d’août 2024, Bitget Wallet a enregistré près de 2 millions de téléchargements, ce qui en fait le portefeuille le plus téléchargé au monde selon les données de l’App Store et de Google Play.

Avec plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde, Bitget Wallet s’engage à favoriser l’adoption massive du Web3 en simplifiant l’accès via son portefeuille sans clé MPC qui permet d’effectuer des connexions sécurisées à l’aide de méthodes courantes comme le courrier électronique, l’identifiant Apple, les comptes Google et Telegram. En tant que portefeuille de plateforme tout-en-un, Bitget Wallet continue d’étendre ses fonctionnalités dans des directions telles que « Wallet+Trading », qui permet aux utilisateurs de trader directement dans leurs propres portefeuilles, et « Wallet+Social », qui intègre des fonctionnalités sociales toute en se connectant à Telegram et aux écosystèmes multi-chaînes. Alvin Kan a ajouté : « Notre objectif est d’être la passerelle d’adoption massive du Web3 en facilitant, même pour les utilisateurs non Web3, l’accès à la DeFi, aux jeux sur blockchain et à l’écosystème cryptographique plus large ».

Pour accéder au kit de développement OmniConnect, cliquez sur le lien suivant : https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est l’un des principaux portefeuilles Web3 non-dépositaires et l’une des grandes plateformes d’écosystèmes décentralisés au monde. Avec la Bitget Onchain Layer, le portefeuille est en bonne position pour assurer le développement d’un écosystème DeFi en plein essor grâce à la co-création et à l’incubation stratégique. Outre une puissante fonction Swap, Bitget Wallet offre également une gestion d’actifs multi-chaînes, des informations financières intelligentes, un launchpad natif, un centre d’inscriptions et un centre de gains. Avec la prise en charge de plus de 100 blockchains majeures, de plus de 250 000 jetons et d’un large éventail de DApps, Bitget Wallet est le portefeuille qu'il vous faut pour la recherche d’actifs et l’exploration Web3.

Pour en savoir plys, consultez : Site Web | Twitter | Telegram | Discord

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4de495e5-b690-43d6-9e5a-4c551ce65302