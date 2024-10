A Bitget Wallet lança Kit de Desenvolvimento OmniConnect, conectando um bilhão de usuários do Telegram ao ecossistema Web3 multichain

VICTORIA, Seychelles, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, uma das principais carteiras Web3 sem custódia, anunciou o lançamento do OmniConnect, um kit de desenvolvimento de software que permite aos desenvolvedores conectar Mini-Apps do Telegram de forma integrada a ecossistemas multicadeia, abrangendo mais de 500 blockchains, incluindo Mainnets como Solana, TON e todas as blockchains compatíveis com EVM. A integração permite que as Mini-Apps do Telegram utilizem a Bitget Wallet para assinar e realizar transações em várias redes blockchain. Os planos futuros do OmniConnect vão além do suporte aos Mini-Apps do Telegram, com o objetivo de expandir para plugins, aplicativos para celular e plataformas web, permitindo interações perfeitas em qualquer blockchain.

Este lançamento representa um grande avanço na integração dos ecossistemas Web3 com o Telegram, oferecendo a mais de um bilhão de usuários e desenvolvedores do Telegram uma maneira simplificada e eficiente de interagir com várias blockchains.\ Ao integrar-se com a Bitget Wallet, o Telegram se transforma em um portal Web3 completo, facilitando uma transição mais suave da Web2. Os Mini-Apps do Telegram desempenham um papel crucial na introdução de novos usuários à Web3, oferecendo um ponto de entrada acessível para pessoas que ainda não tiveram contato com tecnologias descentralizadas. Isso está alinhado com a visão da Bitget Wallet de conectar um bilhão de usuários de plataformas sociais ao mundo completo da Web3, formando uma parte central da estratégia mais ampla de Bitget Onchain Layer.

Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, destacou a importância desse desenvolvimento, afirmando: "Anteriormente, os Mini-Apps do Telegram só podiam interagir com a rede TON, o que dificultava o envolvimento com outras blockchains públicas. O OmniConnect da Bitget Wallet visa preencher essa lacuna, permitindo uma interação multichain perfeita por meio da Bitget Wallet. "Estamos empolgados para que mais desenvolvedores e ecossistemas blockchain se juntem a nós na construção de um ambiente Web3 mais aberto e próspero no Telegram." Além disso, a Bitget Wallet está prestes a anunciar mais iniciativas voltadas para capacitar o ecossistema completo de Mini-Apps e aprofundar a integração com o Telegram, o que deve aumentar as capacidades e o alcance de ambas as plataformas, beneficiando a comunidade de desenvolvedores em geral.

A Bitget Wallet já estabeleceu uma integração profunda nos ecossistemas do Telegram e do TON, formando parcerias com projetos importantes como Tomarket, Catizen e Yescoin. Foi a primeira a estender a carteira sem chave baseada em MPC para a Mainnet do TON, desenvolveu bots de negociação para o Telegram e ofereceu experiências de trading multicadeia, sem taxas de gás em DApps do TON, além de acesso a airdrops de projetos populares. Através desses esforços, a Bitget Wallet se posicionou como uma infraestrutura crucial no ecossistema do Telegram. Somente em agosto de 2024, a Bitget Wallet registrou quase 2 milhões de downloads, tornando-se a carteira mais baixada globalmente, de acordo com dados da App Store e Google Play.

Com mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo, a Bitget Wallet está empenhada em promover a adoção generalizada da Web3, simplificando o acesso por meio de sua carteira sem chave baseada em MPC, que permite logins seguros utilizando métodos familiares como e-mail, Apple ID, contas do Google e Telegram. Como uma carteira de plataforma integrada, a Bitget Wallet continua expandindo suas funcionalidades em direções como "Wallet+Trading", permitindo que os usuários negociem diretamente dentro de suas carteiras, e "Wallet+Social", que integra funcionalidades sociais e se conecta com o Telegram e ecossistemas multicamada. Alvin Kan acrescentou: "Nosso objetivo é ser o portal para a adoção em massa da Web3, facilitando o acesso de usuários que não são da Web3 à DeFi, aos jogos de blockchain e ao ecossistema cripto mais amplo.."

Você pode acessar o OmniConnect Dev Kit através do seguinte link: https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma das principais carteiras não custodiais de Web3 do mundo e uma plataforma de ecossistema descentralizado. Com a Bitget Onchain Layer, a carteira está bem posicionada para desenvolver um ecossistema DeFi em crescimento por meio da cocriação e incubação estratégica. Além de uma poderosa função de Swap, a Bitget Wallet também oferece gerenciamento de ativos multicadeia, insights de smart money, um Launchpad nativo, um Centro de Inscrições e um Centro de Ganhos. Apoiada por mais de 100 grandes blockchains, mais de 250.000 tokens e uma ampla gama de DApps, a Bitget Wallet é sua principal carteira para descoberta de ativos e exploração da Web3.

