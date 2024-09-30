Bitget Wallet 推出 OmniConnect 開發工具包，將十億 Telegram 用戶連接到多鏈 Web3 生態系統

維多利亞，塞舌爾, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的 Web3 非托管錢包 Bitget Wallet 宣佈推出 OmniConnect 軟件開發工具包，讓開發者能夠無縫連接 Telegram Mini-Apps 至涵蓋超過 500 條區塊鏈的多鏈生態系統，包括 Solana、TON 及所有 EVM 兼容鏈等主網。 該整合允許 Telegram Mini-Apps 利用 Bitget Wallet 進行簽署及跨越多個區塊鏈網絡進行交易。 OmniConnect 計劃在未來不僅限於支持 Telegram Mini-Apps，還將擴展至插件、流動應用程式和網絡平台，實現跨越任何區塊鏈的無縫互動。

這項發佈標誌著 Web3 生態系統與 Telegram 整合的重大進展，為超過十億的 Telegram 用戶和開發者提供了一種簡化且高效的方式與多個區塊鏈進行互動。 通過與 Bitget Wallet 的整合，Telegram 轉化為一個綜合的門戶，促進了 Web2 更順利過渡至 Web3。 Telegram Mini-Apps 在引導新用戶進入 Web3 方面扮演了重要角色，為那些未曾接觸過去中心化技術的人士提供了一個便捷的進入點。 這與 Bitget Wallet 的願景相符，旨在將十億社交平台用戶連接到整個 Web3 世界，成為更廣泛 Bitget Onchain Layer 策略的核心部分。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 強調了這一發展的重要性，他表示：「從前，Telegram Mini-Apps 只能與 TON 網絡互動，這使得與其他公鏈的連接變得困難。 Bitget Wallet 的 OmniConnect 旨在彌補這一差距，實現通過 Bitget Wallet 進行無縫的多鏈互動。 我們期待更多開發者和區塊鏈生態系統加入我們，共同在 Telegram 上打造一個更開放和蓬勃的 Web3 環境。」 此外，Bitget Wallet 將推出更多強化 Mini-App 生態系統的舉措，並深化與 Telegram 的整合，這些計劃預計將提升兩個平台的功能和影響力，並造福更多開發者社群。

Bitget Wallet 已在 Telegram 和 TON 生態系統內建立了深度整合，並與 Tomarket、Catizen 和 Yescoin 等主要項目合作。 Bitget Wallet 是首個將 MPC 無私鑰錢包擴展至 TON 主網的平台，開發了 Telegram 的交易機器人，並提供多鏈交易、在 TON DApps 上的零開採費用體驗，以及參與熱門項目的空投。 通過這些努力，Bitget Wallet 已經成為 Telegram 生態系統中關鍵的基礎設施。 僅在 2024 年 8 月，Bitget Wallet 的下載量接近 200 萬次，根據 App Store 和 Google Play 的數據，成為全球下載量最高的錢包。

Bitget Wallet 擁有超過 3,000 萬全球用戶，致力於推動 Web3 的大規模採用，通過其 MPC 無私鑰錢包精簡訪問，讓用戶能夠使用熟悉的方式如電子郵件、Apple ID、Google 帳戶和 Telegram 進行安全登錄。 作為一個全能平台錢包，Bitget Wallet 持續擴展其功能，包括「錢包+交易」，使用戶能夠直接在錢包內進行交易，以及「錢包+社交」，整合社交功能並連接 Telegram 和多鏈生態系統。 Alvin Kan 補充道：「我們的目標是成為大規模 Web3 採用的門戶，讓即使是非 Web3 用戶也能輕鬆訪問 DeFi、區塊鏈遊戲和更廣泛的加密生態系統。」

了解 OmniConnect 開發工具包：https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是全球領先的非托管 Web3 錢包和去中心化生態系統平台之一。 憑藉 Bitget Onchain Layer，該錢包有望通過共創和戰略培育來迅速發展一個蓬勃的 DeFi 生態系統。 除了強大的 Swap 功能，Bitget Wallet 還提供多鏈資產管理、智能資金洞察、本地 Launchpad、Inscriptions Center 和 Earning Center。 支援超過 100 條主要區塊鏈、超過 25 萬種代幣以及各種 DApps，Bitget Wallet 是發掘資產和探索 Web3 的首選錢包。

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