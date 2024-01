ORION OYJ

Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskanta siirretty ulkopuoliseen eläkevakuutusyhtiöön – siirron positiivinen tulosvaikutus Orionin vuoden 2023 tulokseen on noin 31 miljoonaa euroa

Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskanta on siirretty eläkevakuutusyhtiö Eloon 31.12.2023.

Siirron positiivinen tulosvaikutus Orionin vuoden 2023 tulokseen on 30,7 miljoonaa euroa. Lisäksi siirrolla on noin 40–45 miljoonan euron positiivinen vaikutus Orionin kassavirtaan vuoden 2024 kuluessa. Kassavirtavaikutuksen määrä riippuu siirtyneiden eläkevastuiden sekä epälikvidien sijoitusten lopullisista arvostuksista, jotka ovat käytettävissä vasta kesäkuun lopussa.

Vakuutuskannan siirron tulosvaikutusta ei ole sisällytetty Orionin vuoden 2023 näkymäarvioon, joka säilyy ennallaan.

