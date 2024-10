Les maires du monde entier se réunissent à Hangzhou pour échanger leurs idées sur le développement urbain durable

HANGZHOU, Chine, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Qu’importe la distance, la véritable amitié ne connaît pas de frontières. Le Dialogue des maires du monde a débuté à Hangzhou dans l’automne doré de septembre quand le doux parfum de l’osmanthe embaume l’air, à l’occasion de la 9ème Conférence des maires de villes internationales jumelées de Hangzhou.



Selon le gouvernement populaire de Hongzhou, les maires et les représentants de 24 villes de 15 pays et régions, ainsi que les diplomates de leurs ambassades respectives et des représentants des villes et départements concernés du pays ont assisté au forum.

En mettant l’accent sur la gouvernance urbaine et le développement durable, les maires de villes nationales et internationales ont participé à des échanges approfondis, partageant des expériences avancées en matière de gouvernance et apportant leurs réflexions pour promouvoir le développement durable à l’échelle internationale.

Au XIIIe siècle, l’explorateur italien Marco Polo a parcouru une longue distance pour atteindre l’Extrême-Orient et il fut profondément captivé par Hangzhou, une ville renommée de la côte sud-est de la Chine. Dans ses carnets de voyage, Hangzhou est présentée comme « la plus belle et la plus noble ville au monde ».

Avec le temps, Hangzhou est devenue une ville qui offre à la fois des rues et des ruelles anciennes ornées de briques bleues et de tuiles noires ainsi qu’un paysage de métropole moderne avec d’imposants gratte-ciel.

Tirant parti de son patrimoine historique et culturel et de son économie numérique florissante, Hangzhou illustre comment une ville, à la fois ancienne et moderne, peut coexister en toute harmonie, ouvrant la voie aux tendances mondiales en matière de développement durable urbain.

« Le lac de l’Ouest peut être comparé à la Beauté Xi Shi, qu’elle soit richement parée ou simplement vêtue. » selon Yao Gaoyuan, maire de Hangzhou, qui décrit avec force les atouts de la ville comme étant un endroit où il fait bon vivre, propice au commerce ainsi qu’au tourisme.

Il a ajouté : « Hangzhou est une ville où, une fois arrivés, vous ne voudrez plus en partir, et même si vous la quittez, vous aspirerez à y revenir. »

Yao Gaoyuan a fait part des explorations et pratiques de Hangzhou dans des domaines tels que les innovations numériques, la gouvernance urbaine, la civilisation écologique et le développement urbain durable ainsi que le patrimoine culturel et les échanges humanistes.

L’autonomisation numérique a stimulé la gouvernance urbaine à Hangzhou, rendant la ville plus intelligente et sa gouvernance plus efficace.

En développant un cerveau numérique de la ville et en ayant recours à des technologies comme le cloud computing, le big data, et la modélisation avancée, Hangzhou parvient à surveiller en temps réel et à gérer efficacement le trafic urbain. Le cerveau de la ville est capable désormais de connaître instantanément le volume du trafic, la vitesse des véhicules, les zones encombrées, ce qui permet un guidage précis du trafic et améliore véritablement l’intelligence et la précision de la gouvernance de la ville.

Yao Gaoyua a également cité les pratiques de gouvernance et de conservation du Lac aux mille îles dans le comté de Chun’an au sud-ouest de Hangzhou, pour illustrer l’expérience de la ville en matière d’équilibre entre développement économique et protection de l’environnement.

Tirant parti de ses abondantes ressources naturelles en eau, le comté de Chun’an a développé un pôle industriel de boissons à base d’eau, dirigé par Nongfu Spring, qui a contribué de manière significative à la production annuelle et aux recettes fiscales. Dans le même temps, le Lac aux mille îles est devenu une destination touristique très prisée, attirant des millions de visiteurs. Cette remarquable transformation incarne véritablement le concept selon lequel les montagnes luxuriantes et les eaux limpides sont des atouts inestimables.

Hangzhou fait preuve du même dévouement et ne ménage pas ses efforts en matière de préservation et d’héritage du patrimoine culturel.

Le développement économique de Hangzhou va de pair avec la préservation et la prospérité de sa culture, sans jamais perdre de vue l’essence culturelle de la ville.

En tant que ville dotée d’un riche patrimoine historique et culturel, Hangzhou peut s’enorgueillir de posséder trois sites inscrits au patrimoine mondial culturel. C’est en 2011 que le paysage culturel du Lac de l’Ouest a été inscrit sur la liste. En 2014 et 2019 respectivement, le Grand Canal de Chine et le site archéologique de Liangzhu ont également reçu cette prestigieuse distinction.

Derrière ces inscriptions couronnées de succès se cachent la persévérance et les efforts déployés par la ville pendant des décennies.

Hangzhou a constamment mis en avant une préservation holistique, un héritage systématique et un développement innovant. La ville a favorisé un consensus et une prise de conscience au sein de la société sur l’importance de la protection du patrimoine historique et culturel. En intégrant le patrimoine culturel ancien au développement urbain, Hangzhou insuffle une nouvelle vie à son passé, ce qui stimule la vitalité et régénérescence.

Cette année marque le 45e anniversaire de l’établissement de la première relation internationale de jumelage de Hangzhou avec une autre ville. Au cours des 45 dernières années, la ville a défendu l’ouverture, l’inclusion, les avantages mutuels et la coopération gagnant-gagnant, en s’engageant dans des échanges amicaux et une collaboration avec des villes jumelles et a obtenu des résultats fructueux en matière de collaboration internationale.

Et notamment au cours des 16 dernières années, Hangzhou a accueilli neuf éditions de la Conférence des maires de villes jumelées internationales de Hangzhou, ce qui a permis d’obtenir une séries de réalisations concrètes en matière de coopération. La conférence est devenue une plateforme essentielle pour Hangzhou afin de partager des expériences de gouvernance et de discuter de développement urbain avec des villes jumelées, comblant ainsi le fossé existant entre la ville et le reste du monde.

Jusqu’à présent, Hangzhou a établi des relations amicales avec 31 villes jumelées internationales et a entretenu des échanges amicaux avec 42 villes à travers le monde entier.

De l’acceuil du Sommet du G20 à Hangzhou, des Jeux Asiatiques et des Jeux Asiatiques Paralympiques de Hangzhou, à des événements comme l’Exposition Mondiale du Commerce Numérique et le Forum de Liangzhu, et maintenant, le Dialogue Mondial des Maires à Hangzhou avec la 9ème Conférence des maires de villes internationales jumelées de Hangzhou, la ville s’engage sur la scène mondiale en adoptant une attitude d’ouverture et d’inclusion.

La ville chinoise de l’est est impatiente d’apporter davantage de sa sagesse et de ses solutions au développement durable des villes du monde entier, et de continuer à écrire un nouveau chapitre de sa splendeur à l’avenir.

Source : Gouvernement populaire de Hangzhou