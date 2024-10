Sascha Pallenberg et Rikesh Shah prochaines têtes d’affiche du congrès Tomorrow.Mobility

BARCELONE, Espagne, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La quatrième édition du Congrès International Tomorrow.Mobility (ci-après TMWC pour Tomorrow.Mobility World Congress) se tiendra du 5 au 7 novembre au centre de conférences Gran Vía de la Fira de Barcelona. Son programme rassemblera plus de 200 intervenants autour de sessions visant à accélérer l’adoption de nouveaux modèles en matière de mobilité urbaine durable à l’échelle mondiale. Sascha Pallenberg, Expert en transformation numérique, et Rikesh Shah, ancien Responsable de l’innovation ouverte chez Transport for London figurent parmi les experts invités à participer aux débats.



Articulé autour du thème « Move Better » (mieux bouger), le TMWC, conjointement organisé par la Fira de Barcelona et EIT Urban Mobility, une initiative de l’Institut européen d’innovation et de technologie, organisme de l’Union européenne, proposera 50 sessions déclinées en dix sujets clés visant l’avènement d’un nouveau modèle en matière de mobilité, à savoir les nouveaux services de mobilité, les transports publics, la mobilité autonome, la logistique du dernier kilomètre, les données pour la mobilité, l’infrastructure de la mobilité pour les zones résidentielles, la mobilité à émissions faibles ou nulles, la mobilité active, la sécurité routière et la mobilité inclusive.

Sascha Pallenberg, Expert en transformation numérique, sera l’un des principaux modérateurs de l’édition 2024 du congrès. M. Pallenberg est actuellement Directeur de la sensibilisation d’Aware, une plateforme de développement durable d’Allemagne. Il a auparavant exercé la fonction de Responsable de la transformation numérique chez Daimler AG. Ayant débuté sa carrière en tant que blogueur, il a fondé Mobilegeeks et poursuit sa mission en faveur de la promotion de la transformation numérique durable par le biais de blogs et de podcasts.

Le second modérateur sera Rikesh Shah, un expert notoire de l’innovation appliquée au secteur public. Il dirige actuellement l’Innovation Procurement Empowerment Centre (centre d’innovation et d’habilitation en matière de marchés publics) du Royaume-Uni. M. Shah a travaillé pendant 22 ans chez Transport for London (ou TfL), où il a occupé diverses fonctions, dont celle de Responsable de l’innovation ouverte. Il a contribué à la création de la première unité d’innovation ouverte de TfL, axée sur la collaboration entre les secteurs public et privé visant l’amélioration des services de transport.

La liste des intervenants fait également ressortir des experts en provenance d’entreprises et d’institutions telles que Drive Sweden, Mercedes-Benz AG, CARNET, Ontario Vehicle Innovation Network, le réseau POLIS et la Commission européenne, entre autres.

Vers un nouveau paysage urbain

L’événement comprendra une zone d’exposition et se tiendra parallèlement au congrès mondial Smart City Expo, le sommet sur les villes et les solutions urbaines intelligentes, à Tomorrow.Building, un forum axé sur la transition verte et numérique des bâtiments et des infrastructures urbaines, et à Tomorrow.Blue Economy, qui vise à exploiter tout le potentiel des ressources océaniques pour une croissance économique durable.

Ces événements permettront de rassembler plus de 1 100 exposants, des représentants de 850 villes, 700 experts internationaux et plus de 25 000 participants.

Les médias peuvent s’inscrire ici

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/515bf86c-c3c9-49fb-b1f6-667d1d4d83b5