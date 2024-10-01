Sascha Pallenberg 和 Rikesh Shah 领衔 Tomorrow.Mobility 大会

巴塞罗那，西班牙, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第四届 Tomorrow.Mobility World Congress（TMWC）将于 11 月 5 日至 7 日在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 场馆举行。大会将设有超过 200 位演讲嘉宾参与的会议项目，旨在加速全球采用新的可持续城市出行模式。 参与会议的专家包括数字化转型专家 Sascha Pallenberg 和伦敦交通局（Transport for London）开放式创新前负责人 Rikesh Shah。



本届 TMWC 由 Fira de Barcelona 和 European Institute of Innovation and Technology（欧盟下属机构）旗下的 EIT Urban Mobility 联合举办，主题为“Move Better”。大会将围绕实现出行模式转变的十大关键主题举办 50 场会议，主题涵盖：新型出行服务、公共交通、自主出行、最后一公里物流、出行数据、宜居空间出行基础设施、零排放和低排放出行、主动出行、道路安全以及包容性出行。

数字化转型专家 Sascha Pallenberg 将担任 2024 年 TMWC 的主旨发言人之一。 Pallenberg 目前是德国可持续发展平台 Aware 的首席意识官，此前曾担任 Daimler AG 的数字化转型负责人。 他以博主身份开启了自己的职业生涯，创立了 Mobilegeeks，并持续通过博客和播客推动可持续的数字化转型。

第二位主旨发言人是著名公共部门创新专家、现任英国创新采购赋能中心（Innovation Procurement Empowerment Centre）负责人 Rikesh Shah。 Shah 在伦敦交通局（TfL） 工作了 22 年，期间担任过多个职位，包括开放式创新负责人。 他为伦敦交通局首个开放式创新部门的建立做出了重要贡献，该部门致力于促进公共和私营部门合作以改善交通服务。

演讲嘉宾还包括来自 Drive Sweden、 Mercedes-Benz AG、CARNET、Ontario Vehicle Innovation Network、POLIS 网络和欧盟委员会（European Commission）等公司和机构的专家。

迈向城市新格局

该活动将设有一个展区，并将与以下活动同期举行：Smart City Expo World Congress（关于城市和智慧城市解决方案的峰会）、Tomorrow.Building（关注建筑和城市基础设施绿色和数字化转型的论坛）以及Tomorrow.Blue Economy（旨在充分利用海洋资源实现可持续经济增长）。

本次活动将汇聚 1,100 多家参展商、850 个城市的代表、700 多名国际专家以及逾 25,000 名与会者。

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