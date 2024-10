WATERFORD, Irlande, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau phénomène visant à relever le niveau des paiements numériques est né en 2024, à savoir l’authentification biométrique par reconnaissance faciale et empreinte digitale. Minimum Deposit Casinos (MDC), une division du groupe OneTwenty, a résolu d’analyser cette technologie en septembre 2024 et a pu constater qu’elle remodelait les pratiques de paiement, notamment dans les casinos en ligne réglementés.



« C’est incontestablement une expérience nouvelle génération. D’un simple regard ou du toucher, les joueurs peuvent facilement s’authentifier lors de leurs dépôts et retraits, ce qui rend les conditions de jeu bien meilleures, supprime de fastidieuses étapes et met fin aux longues files d’attente. Autrement dit, cette technologie repousse véritablement les limites du possible » observe Miranda Raaff, Responsable de l’information iGaming chez MDC.

« Nous avons constaté une évolution dans la manière dont les joueurs choisissent d’effectuer des dépôts à partir d’un montant de seulement 1 dollar. À l’appui d’une demande renforcée en transactions plus rapides et plus sécurisées en provenance du monde entier, les paiements biométriques ont pris la forme d’un détonateur, écartant la nécessité de recourir à des mots de passe ou des codes PIN, et établissant ainsi une nouvelle norme appliquée à l’univers planétaire des casinos en ligne. Et ce phénomène arrive à point nommé, puisque les fêtes d’Halloween (à partir du 31 octobre 2024) approchent à grands pas. »

Si la rapidité et les aspects pratiques constituent des critères essentiels, la sécurité des paiements numériques ne saurait être négligée. L’écosystème repose sur des mécanismes de pointe qui garantissent la protection des informations financières en vertu des normes de sécurité les plus strictes. Au-delà de garantir la rapidité des transactions, des méthodes de cryptage militaire avancées, une authentification multifacteur et une technologie blockchain les abritent d’éventuelles attaques cybernétiques.

« La technologie qui alimente cette solution de paiement est tout simplement remarquable. Particulièrement, la blockchain apporte un degré de protection supplémentaire qui rend la modification ou la falsification des transactions quasi impossible. Les joueurs peuvent désormais effectuer des transactions sécurisées en quelques secondes sans se soucier d’avoir à mémoriser des mots de passe. C’est déjà demain pour les paiements numériques, et nous y assistons aujourd’hui » ajoute Madame Raaff.

À l’heure où l’écosystème des paiements numériques poursuit son évolution, MDC a souligné que les casinos en ligne réglementés l’embrassaient à bras ouverts.

À propos de MDC

MDC, une division de OneTwenty Group, est un portail international de ressources sur les jeux en ligne qui analyse et recommande aux joueurs les casinos en ligne les plus fiables au monde. MDC procède à un audit approfondi des casinos en ligne, en se concentrant sur la sécurité, les licences de jeu, les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables avant d’émettre ses recommandations.

