2024 年科技革新，在线支付拓展新边界：MDC 深入研究生物识别支付

沃特福德，爱尔兰, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024年，一种全新的数字化支付方式——面部及指纹生物识别验证——正在引领支付行业进入崭新阶段。OneTwenty Group 旗下业务部门 Minimum Deposit Casinos (MDC) 于 2024 年 9 月对这项技术进行了深入分析，发现它正在彻底改变人们的支付方式，尤其是在受监管的在线赌场领域。



MDC 的 iGaming 信息主管 Miranda Raaff 表示：“这无疑是新一代的支付体验。玩家只需简单看一眼或触摸一下，便可在存款和取款时轻松验证身份。这为玩家提供了极大便利，省去了繁琐的步骤和漫长的等待时间，真正拓展了支付的可能性。”

“我们看到，玩家在低至 1 美元的存款方式的选择上出现了转变。随着全球对更快、更安全的交易需求不断增长，生物识别支付已成为革新利器，消除了对密码和 PIN 码的需求，为全球在线赌场行业树立了新标准。而这一切恰逢万圣节（#2024 年10 月31日）降临，可谓恰逢其时。”

速度和便利性固然重要，但数字支付的安全性也不容忽视。这一生态系统建立在前沿的技术基础之上，确保以最高安全标准保护财务信息。先进的军用级加密方法、多重身份验证和区块链技术确保交易不仅快速，而且能够抵御潜在的网络威胁。

Raaff 表示：“这种支付解决方案的驱动技术非同凡响。区块链特别增加了一层额外的保护，使得交易几乎不可能被更改或篡改。玩家现在可以在几秒钟内安全完成交易，而无需担心忘记密码。这是数字支付的未来，而且正在我们眼前发生。”

MDC 强调，随着数字支付生态系统不断发展，受监管的在线赌场行业正积极拥抱这一变革。

关于 MDC

MDC 是 OneTwenty Group 旗下业务部门，是一个全球性 iGaming 资源门户，为玩家审查和推荐最值得信赖和监管最严格的在线赌场。MDC 在向玩家推荐在线赌场之前，会先对赌场各个方面进行分析，包括检查博彩执照详情、安全性、负责任博彩工具和公平博彩实践。

联系人电子邮件：miranda@onetwentygroup.com