科技在 2024 年突破線上支付全新極限：MDC 探討生物辨識支付

愛爾蘭沃特福市, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一場嶄新的技術革命正在推動數位支付邁向全新巔峰：生物辨識技術臉部和指紋驗證正在引領風潮。Minimum Deposit Casinos (MDC) ：OneTwenty 集團旗下的部門之一於 2024 年 9 月對這項技術進行全方位剖析，發現它正在重塑人們的支付方式，特別是在受監管的線上博弈產業中。



「這無疑是一種前所未有的未來體驗。玩家只需瞥一眼或輕輕一觸，即可輕鬆驗證身份，隨時隨地入金和提領。這大幅提升了玩家的便利性，省去繁瑣的流程和漫長的等待，實際上突破了可能性的極限。」MDC 的 iGaming 資訊部門主管 Miranda Raaff 表示。

「我們注意到玩家們現在只需入金 $1 就能開始遊戲，這種方式越來越受歡迎了。隨著全球對更快速、更安全交易需求的持續上升，生物辨識支付成為改變遊戲規則的關鍵，不僅擺脫了密碼和 PIN 碼的束縛，還為線上博弈產業樹立了全新標準。這樣的發展恰逢其時，因為萬聖節（#2024 年10 月31 日）即將到來。」

雖然速度和便利性非常重要，但數位支付的安全性更是不容忽視。這個生態系統建立在頂尖技術之上，確保財務資訊受到最高安全標準的保護。先進的軍事加密技術、多重身份驗證和區塊鏈技術，讓交易不僅迅速，還能有效防範各種網路威脅。

「這款支付解決方案背後的技術令人驚艷。區塊鏈特別提供了額外的防護層級，幾乎無法更改或竄改交易。玩家現在能夠在幾秒鐘內完成安全交易，且無需擔心忘記密碼。這是數位支付的未來，而這一切正如同奇蹟般迅速成真。」Raaff 表示。

隨著數位支付生態系統的持續演變，MDC 指出，受監管的線上博弈正積極迎向這場創新改革。

關於 MDC

MDC 是 OneTwenty 集團旗下的部門之一，也是一個全球性的線上遊戲資源平台，專門為玩家評估和推薦備受信賴且受監管的線上賭場。在向玩家推薦線上賭場之前，MDC 將徹底審查從遊戲許可證到安全性、負責任的賭博工具，以及公平遊戲規範等每一項細節。

聯絡電子郵件地址：miranda@onetwentygroup.com