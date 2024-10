Audrey Chesneau est nommée Head of DC Operations de Telehouse France

Telehouse, leader et pionnier des Datacenters, spécialiste des solutions d'hébergement informatique à forte connectivité en Europe, complète son équipe de direction en annonçant la nomination d’Audrey Chesneau au poste de Head of DC Operations.

Dans le cadre de sa nomination, Audrey devra notamment assurer la gestion des Opérations des Datacenters français, veiller à l’optimisation de leurs performances et assurer une gestion de la continuité de service. Au-delà de ces éléments, elle veillera aussi à garantir une parfaite résilience des infrastructures et à déployer une politique de sécurité (physique et IT) de premier plan au sein des différents sites du groupe. Enfin, elle jouera un rôle de premier plan dans la stratégie de retrofit de Telehouse à l’échelle nationale et définira et supervisera des plans de modernisation qui permettront aux différents sites d’évoluer en continu, mais aussi d’intégrer les meilleures pratiques et standards qualité du marché.

Audrey Chesneau, Head of DC Operations de Telehouse France « Je suis heureuse de rejoindre Telehouse France qui réunit une équipe d’experts unanimement reconnue sur le marché pour sa performance et la qualité de ses datacenters. Assurer le pilotage des opérations de nos différents sites, les faire évoluer et offrir toujours plus de qualité à nos clients est un projet passionnant. Nous bénéficions des ressources et du savoir-faire pour accompagner les organisations les plus exigeantes dans l’hébergement de leurs infrastructures stratégiques. »